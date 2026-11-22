Slušaj vest

Vest da je Bojan Simić zaprosio partnerku odjeknula je u javnosti, a nakon važnog koraka, on se oglasio i tom prilikom otkrio nešto više o odnosu sa verenicom, ali je govorio i o bivšoj supruzi Ivani Šašić.

Boki je otkrio da njihova veza traje već neko vreme, ali da su sve do sada svoj odnos i ljubav krili od očiju javnosti.

Znaju se godinama

- Upoznali smo se davno, znamo se par godina, ali zadnjih godinu dana smo u vezi, ali to ništa nije objavljeno, nisam to ništa kačio.

1/5 Vidi galeriju Bojan Boki Simić zaprosio partnerku Foto: Printscreen Instagram

Bojan je objasnio da je odluka da zaprosi Oliveru nastala sasvim spontano i neplanski, a sve se odigralo prilikom jednog izlaska u grad:

Verio je na Aranđelovdan

- Sinoć se vozim po gradu, krenuo sa drugom da se vidim i samo mi je odjednom kliknulo u glavi. Zovem je ja, reko: „Gde si?“, kaže ona da je kod kuće. Rekao sam joj: „Spremi se, dođi do tržnog centra. Hoću da kupim prsten, da te verim“. Kupili smo prsten i to je to, verio sam je. Svi su bili u šoku, niko nije znao. Odjednom mi je sinulo. Znaš kad Bog namesti, juče velika slava, praznik, Aranđelovdan...

Zbog Olivere je, sam priznaje, ponovo počeo da veruje u ljubav:

- Vratila mi je veru u ljubav i brak posle Ivane. To je jedina osoba... Ovo sve drugo, to su landare. Ozvaničili smo, bićete pozvani na svadbu na proleće, ako Bog da - poručio je Simić.

1/6 Vidi galeriju Bojan Simić Foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić, Printscreen/Grand

Bojanov prošli brak sa Ivanom Šašić bio je pod lupom domaće javnosti, propraćen brojnim skandalima, a mnogi sada iščekuju upravo njenu reakciju na vesti o novoj veridbi.

Kako je otkrio, Ivana mu nije čestitala na važnoj odluci, ali je objasnio da mu to i nije važno:

"Ne zanima me kako će Ivana prihvatiti ovu vest"

- Nije mi Ivana čestitala, niti očekujem, iskreno. Ne zanima me stvarno kako će ona prihvatiti ovu vest, ona i ja nemam kontakt već godinama... Kada sam ušao u „Zadrugu“, kada me je pljuvala, od tada nemamo kontakt - otkrio je Bojan.

S obzirom na to da je Bojan prevario Ivanu sa 14 godina starijom gospođom, postojala su brojna medijska prepucavanja između nekadašnjeg para, a on se sada dotakao i mogućnosti pravnih sukoba sa bivšom suprugom:

- Nikakva tužba od nje mi nije stigla, ništa nisam dobio. Ja sam javno rekao da nju neću tužiti - istakao je bivši zadrugar.

"Neću je varati kao Ivanu"

1/9 Vidi galeriju Bojan Simić Foto: Damir Dervišagić, Privatna Arhiva

Na kraju, Boki je priznao da dobro poznaje Oliveru i da veruje da sa njom neće ponoviti greške koje je pravio u prethodnom odnosu:

- Naravno da nju neću varati kao Ivanu. Oliveru znam dugo, znam je kako diše - poručio je Simić za Pink.rs.

BONUS video: