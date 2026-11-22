- Moj cilj i moj plan bio je da napravim ovo što sam napravio od svoje karijere, od svog imena, a isto tako da sačuvam porodicu. Takođe, cilj je bio da oni ne osete sve moje poteškoće sa kojima se ja nosim na terenu i tako dalje. Tako da ima milion stvari za koje oni nisu znali koliko su teške, pa čak i finansijska zaduživanja i tako dalje, gde sam ćutao i gde nisam njima hteo da govorim o tome. Njima je bilo sjajno u kući - rekao je Boban, pa nastavio:

- Malo mi je žao što moram ovo da kažem jer će oni slušati ovaj intervju. Meni je Andrija hiljadu puta rekao: "Hvala ti, tata, što si nam olakšao u pubertetskim danima, u školovanju, u studiranju..." Ali ja sam znao da će doći taj dan kad ću postaviti sve to na svoje mesto. Taj neki najteži moj životni period je prošao i urodio je plodom. Razlog što sam krio njih je zato da ih ne bih nervirao, da oni ne bi slušali to i da ne bi prolazili kroz to. A uspevao sam da sakrijem tako što, opet da kažem, sve to onaj odozgo nekako namesti. Moja žena je bila jako, jako, jako posvećena deci, pa iz tih razloga možda nije imala ni vremena da sve isprati kod mene. I opet kažem, bukvalno sam bio sam u tome. Ako sad pričamo konkretno o finansijama i tako dalje, ja sam zaista bio neko ko je bio spreman da donese kompletnu gažu kući, samo da bi bilo: "E, to je to, to su naše pare". A ovamo sam se zadužio na drugoj strani za album, za spot, za karijeru i tako dalje. I onda sam imao dva budžeta: jedan kućni budžet, gde su oni mislili da je sve okej, i jedan na crno koji je bio moj, za koji niko nije znao - priznao je pevač.