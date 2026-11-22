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Vesna Đogani se po dolasku na aerodrom u Beogradu srela sa medijskim ekipama i tom prilikom otvoreno progovorila o svim aktuelnim temama, estradnoj mafiji, bezbednosti, ali i kolegama i astronomskim ciframa koje dogovaraju za nastupe.

Priču je prvo počela o sukobima koji tresu estradnu scenu i paljenju automobila pevačima istakavši da za svoju bezbednost ne brine jer, kako je rekla, na pripada tim krugovima.

"Nama je teže..."

1/5 Vidi galeriju Vesna Đogani Foto: ATAIMAGES, Printscreen Pink, ATA images

- Ne komentarišem, ne znam šta bih ti rekla. Ja s tim ljudima uopšte ne sarađujem, ne razgovaram, ne znam ko su. Mi tome ne pripadamo. Nama jeste teže da bilo šta radimo, ali nam je možda baš zato i slađe što smo uspešni.

Iako mnogi izvođači insistiraju na obezbeđenju, Vesna sasvim drugačije postupa. Prema njenim rečima, ona traži da se obezbeđenje skloni kada nastupa:

- Ja obezbeđenje na nastupu sklanjam. Ovi ljudi u klubovima kad imaju obezbeđenje, oni stanu tako da mene publika ne vidi. Onda ih samo ljubazno zamolim da se pomere. Prosto, nema potrebe da ljudi gledaju njihova leđa, treba da gledaju mene i da nas slušaju.

Govorila je i o masovnom otkazivanju koncerata na trgovima do čega dolazi zbog previsokih honorara izvođača. Tom prilikom se osvrnula i na aktuelnu situaciju u kojoj se našao Dino Merlin.

"Merlin ne vredi 160.000 evra"

- Verovatno ljudi više neće da trpe da to sve ide iz našeg džepa, od naroda i građana. Jasno im je da to baš ne košta toliko. Sve naše zvezde jesu velike i organizacija, scena, scenografija i muzičari koštaju jako puno, ali se malo preteruje - rekla je Vesna, a na pitanje da li je moguće da Merlin košta skoro 160.000 evra rekla je:

- Ne verujem, malo mi je to previše - jasna je bila pevačica.

1/5 Vidi galeriju Pevač u epicentru neprilika Foto: BoBa Nikolić, Printscreen Youtube /Al Jazeera Balkans, Boba Nikolć

Ipak, dodala je da nastupe ne bi trebalo ukidati, već pronaći kompromis.

- Ide se iz krajnosti u krajnost. Ko će da vas veseli kada bude doček na trgu? Za to služimo mi, pevači i grupe. Tu se već ulazi sa nenormalnom pričom.

Govorila je i o svojim nastupima zakazanim za Novu godinu, istiakavši da sa suprugom Đoletom pažljivo bira tempo.

- Mi smo sasvim normalni, mislim da nas ljudi vole i imamo lepe pesme. Preko leta ne radim onoliko koliko kolege rade, izabrali smo da uživamo.

Iako neke njene kolege i poznate ličnosti angažuju decu da im vode poslove, Vesna je objasnila da kod njih u kući to nije slučaj i da jasno razlikuje poslovno i privatno:

- Ma ne, dečko još nije spreman za tako ozbiljne stvari, niti pokazuje interesovanje da bude menadžer. Nama je to podeljeno: porodica je porodica, posao je posao. To su dva različita identiteta.

O avionu koji je pogodila munja

S obzirom na to da se Aleksandra Mladenović nedavno oglasila i priznala da je bila u avionu Er Srbije koji je pogodila munja, Vesna je otrkila da ona prolazi agoniju na svakom letu:

Aleksandra Mladenović Foto: Shutterstock, Marko Karović

- Ja bih crkla! Imala sam turbulencije pola leta i već mi nije bilo dobro. Sat i po leta iz Ljubljane, polovina je bila u turbulencijama – živa nisam bila. Imam jedan toksičan 'relationship' sa avionima i brzinom. Toliko se plašim da sam se već i navikla, pa zaspim od umora. Ranije sam Đoleta krvnički stezala za ruku da njemu nije bilo dobro, a sad sam prestala da ga držim, borim se sama sa sobom.

O susretu sa Vojažem: "Mi smo ime, on treba da priđe nama"

S obzirom na to da su Vesna i Đole nedavno delili binu sa Vojažem na istom događaju, otkrila je da do susreta nije došlo jer on njima nije prišao:

1/5 Vidi galeriju Vojaž se pojavio na koncertu Jakova Jozinovića Foto: Damir Dervišagić

- Nismo se sreli. Dečko je pozdravio, ali ja neću prva prilaziti. On je mlađi, treba on da priđe nama – mi smo ipak ime, a on tek treba da se dokazuje. U svakom slučaju, svaka čast i čestitam mu na sinu, želim sve najlepše. Kad su bebe u pitanju, tu se zaboravljaju sve nesuglasice i gluposti, ali da prva prilazim neću - rekla je Vesna Đogani, prenosi "Blic".

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