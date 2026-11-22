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Danima već kruže spekulacije da su Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković u bračnoj krizi, uprkos tome što su godinama važili za jedan od skladnijih parova na javnoj sceni.

Sada je u javnost isplivao i jedan snimak na kom se ona provodi uz muziku, a kadrove je podelio njen kolega Viktor Savić na svom storiju na Instagramu. Dok su glumci uživali uz pesmu "Jedna priča o nama", mnogi su primetili da upravo Vojin nedostaje u ovom društvu, što je podgrejalo glasine o njihovom rastanku.

00:29 Sloboda Mićalovic u provodu sa Viktorom Savićem Izvor: Instagram

"Sve je samo uspomena"

Posebno interesantno je bilo to što se na snimku vidi da je Sloboda uživala u svakom taktu ove emotivne pesme koja govori upravo o rastanku:

Ovo je prica o nama

Ovo je prica o njoj

O zeni mog zivota

O ljubavi nesrecnoj

Sve je samo uspomena

Ja sam sada proslost njena

Cuvam njena pisma

Nase slike stare

Izbledela slova

Stare spomenare

Kako je već rekao naš izvor, Sloboda želi da se provodi i putuje, dok Vojin ima sasvim drugačije planove.

- Vojin već izvesno vreme živi miran život. Tu se dosta razlikuju. Previše je zabrinut za sve, bez razloga upada u paniku za određene stvari i Slobodi je svega preko glave. Ona smatra da je sada u najboljim godinama i želi da živi punim plućima. Hoće provod, da ide na putovanja, što i radi, ali on to nikako ne želi. Vojin bi da sedi kod kuće, da ima svoj mir, a njoj to ne odgovara. Ostvareni su ljudi, karijere su im uspešne i ne vidi razlog zbog čega ne bi uživali. Ali on je protiv toga. Ono što ja znam jeste da su još uvek zvanično u braku, ali, kao što se već vidi, ona ide svojim putem, on svojim. Vojin često boravi u vikendici, prija mu da bude daleko od grada, tamo se osamljuje, a Sloboda se provodi - rekao nam je izvor blizak paru.

Ipak, još uvek nema zvanične potvrde o krahu njihove ljubavi, ali već nekoliko meseci se po glumačkim kuloarima šuška o tome.

Ova glasina posebno se rasplamsala tokom letnjih meseci, kada je mnogima zapalo za oko da su supružnici odmor proveli potpuno razdvojeni.

Odvojeno letovali

Podsetimo, Vojin je deo leta proveo u Crnoj Gori, gde su ga kamere uhvatile u Budvi dok je potpuno sam šetao šetalištem. Bez velike pompe i u svom prepoznatljivom stilu, vreme je provodio daleko od gužve, a potom je na društvenim mrežama pokazao još jedan kutak, koji mu očigledno posebno prija. Nedavno se oglasio i iz vikendice u Čortanovcima, koju su Sloboda i on svojevremeno zajedno izgradili. Ovo mesto za njih ima posebnu vrednost, a glumac je upravo tamo pronašao svoj mir tokom leta, kad nije na moru.

1/14 Vidi galeriju Sloboda i Vojin Foto: printcsreen/instagram/sloboda_micalovic_boba, Instagram/_njezz_, Instagram/sloboda_micalovic_boba

Sloboda je, s druge strane, ovog leta birala sasvim drugačije destinacije. Glumica je boravila na Mikonosu, u Trebinju, zatim u Crnoj Gori, u Ljutoj, mestu koje je za ovu porodicu godinama bilo povezano sa zajedničkim letovanjima. Ovoga puta, međutim, njih dvoje nisu viđeni zajedno na ovim destinacijama.

Komšije progovorile

Naša ekipa uputila se nedavno na adrese na Novom Beogradu i Zemunu kako bismo na licu mesta pokušali da saznamo šta se dešava sa ovim glumačkim parom u poslednje vreme.

Foto: Kurir

Komšija s Novog Beograda, gde su Sloboda i Vojin godinama živeli u porodičnom stanu s ćerkama, odmah nam je rekao da u poslednje vreme na ovoj adresi ne viđaju često Mićalovićevu.

- Istina je da se ovde po komšiluku priča da su se razveli, ali niko ne zna sa sigurnošću ništa. Ako je tako, stvarno mi je žao. Bili su fini kao komšije, pristojni ljudi. Vojina srećem gotovo svakodnevno, kad god nije u vikendici u Čortanovcima. Tamo provodi dosta vremena, ali odavde odlazi sam. Slobodu nisam video baš dugo i to mi je baš čudno. Ovde gotovo da nije provela celo leto. Nadam se da će s njima sve biti u redu i da je ovo samo prolazna kriza. Ipak su zajedno toliko dugo. Oni imaju i veći stan i u Zemunu, čuo sam da je ona tamo. Najbolje tamo da se raspitate o njoj - rekao nam je ljubazni komšija iz zgrade u kojoj su glumci živeli zajedno.

Foto: Kurir

Komšinica iz Zemuna potvrdila nam je da Slobodu viđa kod njih u kraju i da su susedi već imali problem s njom.

- Sloboda je tu, već neko vreme je viđam. Deluje mi nešto tužno i zabrinuto. Juče je baš po podne izašla u obližnji park da prošeta psa. Komšinica mi je rekla da neke stanare nervira Sloboda jer parkira auto gde stigne, valjda ne mogu ljudi da prođu od nje. Ovde se pre nekoliko godina i desio onaj incident kad se potukla sa ženom. Ima tu stan već duže vreme. Ovako je inače u redu kao žena. Njenog muža ovde nisam videla, tako da je da moguća ta priča da su se razišli - rekla nam je ljubazna Zemunka.

Glumački par nam se nije javljao na pozive za komentar.

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