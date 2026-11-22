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Pevač Marko Gačić ima veliki razlog za slavlje. Njegova verenica Saška Stričević porodila se 15. novembra i na svet donela dečaka, a ponosni roditelji odlučili su da sinu daju ime Milija.

Nakon što su prve dane nakon porođaja proveli u porodilištu, Marko je odlučio da sa pratiocima na Instagramu podeli delić porodične sreće. Objavio je tri fotografije koje prikazuju posebne trenutke nakon dolaska naslednika.

Na jednoj od njih Saška odmara u bolničkom krevetu, dok Marko stoji pored nje sa bebom u naručju. Na drugoj je prikazan novorođeni dečak, koji leži u bolničkom krevecu i na glavi ima plavu kapicu.

Nežni trenuci

Uz fotografiju se može videti i kartica sa podacima o rođenju. Milija je na rođenju bio težak 3.000 grama, dug 50 centimetara, a obim njegove glave iznosio je 34 centimetra.

Treća fotografija posebno je privukla pažnju jer prikazuje Marka i Sašku u nežnom trenutku. Pevač je poljubio svoju partnerku u obraz.

1/5 Vidi galeriju Marko Gačić sa izabranicom Saškom Foto: Printscreen Inastagram, Printscren Instagram

Uz objavu nije napisao mnogo. Ime sina, Milija, dopunio je plavim srcem, a time je i zvanično otkrio kako su roditelji odlučili da nazovu dečaka.

Podsetimo, Marko Gačić iza sebe ima brak sa pevačicom Gogom Babić, sa kojom je tokom osam godina zajedničkog života dobio ćerku i sina.

Njihov odnos završio se nakon što je u javnosti postalo poznato da je Marko započeo vezu sa Saškom Stričević dok je još bio u braku. Pevač je u januaru napustio porodični dom, a razvod od Goge zvanično je okončan 8. septembra ove godine.

Foto: Printscreen

Šta znači ime Milija?

Ime koje su roditelji odabrali za sina ima slovenske korene i potiče od osnove „mil“, koja označava nešto drago, voljeno i blisko srcu.

Zbog svog značenja, Milija se povezuje sa nežnošću, ljubavlju i privrženošću, a ovo tradicionalno muško ime već dugo je prisutno na našim prostorima.