PEVAČ POKAZAO TEK ROĐENOG SINA! Evo koje ime je odabrao Marko Gačić za svog naslednika (FOTO)
Pevač Marko Gačić ima veliki razlog za slavlje. Njegova verenica Saška Stričević porodila se 15. novembra i na svet donela dečaka, a ponosni roditelji odlučili su da sinu daju ime Milija.
Nakon što su prve dane nakon porođaja proveli u porodilištu, Marko je odlučio da sa pratiocima na Instagramu podeli delić porodične sreće. Objavio je tri fotografije koje prikazuju posebne trenutke nakon dolaska naslednika.
Na jednoj od njih Saška odmara u bolničkom krevetu, dok Marko stoji pored nje sa bebom u naručju. Na drugoj je prikazan novorođeni dečak, koji leži u bolničkom krevecu i na glavi ima plavu kapicu.
Nežni trenuci
Uz fotografiju se može videti i kartica sa podacima o rođenju. Milija je na rođenju bio težak 3.000 grama, dug 50 centimetara, a obim njegove glave iznosio je 34 centimetra.
Treća fotografija posebno je privukla pažnju jer prikazuje Marka i Sašku u nežnom trenutku. Pevač je poljubio svoju partnerku u obraz.
Uz objavu nije napisao mnogo. Ime sina, Milija, dopunio je plavim srcem, a time je i zvanično otkrio kako su roditelji odlučili da nazovu dečaka.
Podsetimo, Marko Gačić iza sebe ima brak sa pevačicom Gogom Babić, sa kojom je tokom osam godina zajedničkog života dobio ćerku i sina.
Njihov odnos završio se nakon što je u javnosti postalo poznato da je Marko započeo vezu sa Saškom Stričević dok je još bio u braku. Pevač je u januaru napustio porodični dom, a razvod od Goge zvanično je okončan 8. septembra ove godine.
Šta znači ime Milija?
Ime koje su roditelji odabrali za sina ima slovenske korene i potiče od osnove „mil“, koja označava nešto drago, voljeno i blisko srcu.
Zbog svog značenja, Milija se povezuje sa nežnošću, ljubavlju i privrženošću, a ovo tradicionalno muško ime već dugo je prisutno na našim prostorima.