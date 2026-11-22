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Zabranjeno pušenje kao Neuštekani održalo je sinoć drugi rasprodati koncert u zagrebačkoj Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, potvrđujući da je njihov akustični projekat, započet pre dve godine, prerastao u mnogo više od zanimljivog muzičkog eksperimenta.



Od prve pesme bilo je jasno da će ovo biti veče u kojem publika neće ostati samo posmatrač. Uz Seju Seksona i bend pevalo se, dizale su se ruke, a kako je koncert odmicao, publika je ustala sa svojih mesta i prepustila se dobro poznatim pesmama. Veče je otvoreno numerom „Halid umjesto Halida“, svojevrsnim muzičkim podsećanjem na Halida Bešlića, koji bi upravo juče proslavio rođendan, a zatim su se nizale pesme iz različitih perioda karijere benda: "Hadžija il' bos", "Arizona dream", "Bog vozi Mercedes", "Dok čekaš sabah sa Šejtanom", "Počasna salva", "Lijepa Alma", "Boško i Admira"…





Poseban trenutak večeri usledio je kada se bendu, oko sredine koncerta, pridružio gudački kvartet. Njihovi aranžmani poznatim kompozicijama dali su novu, ponekad i dramatičniju dimenziju, dodatnu punoću i sasvim drugačiji zvuk. Predstavljajući goste, Sejo Sekson se našalio da su oni zapravo mnogo prikladniji za nastup u Lisinskom od samog Zabranjenog pušenja, što je publika, naravno, dočekala s osmehom. Nakon gotovo tri sata koncerta, neumorna publika pozvala je bend na bis, a Zabranjeno pušenje odgovorilo joj je klasicima "Jugo 45", "Šeki is on the Road Again" i "Zenica Blues", koje je Lisinski dočekao s oduševljenjem.



Povratak u Lisinski ima i posebnu simboliku. Upravo je na prvom koncertu Neuštekanih u ovoj dvorani, održanom 8. februara 2025. godine, snimljen live album „Uživo u Lisinskom“, objavljen nekoliko meseci kasnije. To izdanje sačuvalo je atmosferu jednog od najznačajnijih nastupa na dosadašnjem putovanju ovog projekta, u kojem je Zabranjeno pušenje svoje pesme predstavilo u ogoljenim, akustičnim aranžmanima, sa naglaskom na tekstove, priče i emocije.

I sinoćnji koncert još jednom je pokazao koliko drugačije mogu da zazvuče pesme koje publika zna napamet, kada se promene aranžmani, ali ostane ono najvažnije: prepoznatljivi stihovi, priče i Sejine duhovite opaske i anegdote, zbog kojih su nastupi Neuštekanih mnogo više od niza odsviranih pesama.

1/27 Vidi galeriju Zabranjeno pušenje kao Neuštekani održalo je sinoć drugi rasprodati koncert u zagrebačkoj Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog Foto: Vedran Tolić





Za sve koji su sinoć ostali bez ulaznice, ali i za one koji bi da ponove ovo muzičko veče, prilika stiže već 28. januara 2027. godine, kada se Zabranjeno pušenje vraća u Lisinski na treći koncert Neuštekanih, ponovo uz pratnju gudačkog kvarteta.



Dve godine nakon početka ovog muzičkog putovanja, Neuštekani nastavljaju da osvajaju publiku širom regiona, pokazujući da pesme koje svi znamo mogu da otkriju sasvim novo lice kada se promene aranžmani, ali ostanu priča, stih i emocija. Sledeći nastupi Neuštekanih su u sarajevskom BKC-u, a svi nastupi Neuštekanih koji slede su:

4.12.2026. Sarajevo (BiH) - BKC - prvi koncert

5.12.2026. Sarajevo (BiH) - BKC - drugi koncert

11.12.2026. Ribnica (SLO) - Urban center Ribnica

28.1.2027. Zagreb (HR) - KD Vatroslav Lisinski - novi koncert

30.1.2027. Beč (A) - VHS Floridsdorf

5.2.2027. Malmö (S) - Palladium

5.3.2027. Göteborg (S) - Stora Teatern



Zabranjeno pušenje će osim "kao Neuštekani" održani i sledeće koncerte "sa strujom":

28.11.2026. Jajce (BiH) - 2. AVNOJ Fest Jajce

12.12.2026. Split (HR) - Porat Club Split

19.12.2026. Metlika (SLO) - Praznični december 2026 v Metliki

26.12.2026 Cazin (BiH)