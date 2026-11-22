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Indira Radić je konačno rešila da progovori o svom povlačenju sa estrade, te objasnila kako sada izgleda njen život na Kosmaju, ali je priznala i da dobija ružne komentare na račun fizičkog izgleda i otkrila kako se sa tim nosi.

Kako je rekla, zlonamerne komentare joj pojedini upućuju zbog kilograma, ali pevačicu to ne dotiče.

1/5 Vidi galeriju Indira Radić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Borim se za svoje zdravlje"

- Svi me kritikuju i pišu: 'Dira, koliko si debela', a šta je to? Ma koga briga ko kritikuje! Ja živim svoj život, borim se za svoje zdravlje i za dobar glas. Svi imamo neke insulinske rezistencije, ali baš me briga, ja živim na selu i uživam - istakla je Indira i dodala da su je takvi komentari zapravo nasmejali:

- Menadžer mi je poslao skrinšot šta pišu na mrežama, a ja sam se tako ismejala. Ljudi verovatno sede iz dosade i pišu. Ja sam sazrela u tome i nikome ništa loše ne želim. Ipak sam ja žena koja ima godine, a pritom nisam spavala uopšte. Meni je najvažnije da sačuvam zdrav duh, a da li je 10 kilograma više ili manje, potpuno je nebitno - poručila je pevačica.

Gradsku gužvu i vreli asfalt zamenila je prirodom i seoskom idilom, a kako je istakla, život van Beograda joj savršeno odgovara:

- Mene ujutru bude ptičice i tišina, to lišće na vetru... To je za mozak jedna velika vazdušna banja i najbolji lek. Mnogo je lepše, mnogo zdraviji život, a i ljudi su normalniji i prirodniji. Na Kosmaju sam, a to je začas, za 45 do 50 minuta stignem na aerodrom, sve je stvar dobre organizacije - objasnila je pevačica.

1/5 Vidi galeriju Indira Radić Foto: Petar Aleksić, Printscreen, Marko Karović

"Umorila sam se od scene i dokazivanja"

Osim toga, Indira je govorila i o razlozima zbog kojih je nema na novogodišnjim snimanjima i u emisijama, te priznala da se umorila od estradnih protokola:

- Umorila sam se od scene, dokazivanja, guranja i čekanja na protokole. Sad su tu internet, YouTube i društvene mreže, pa sve što imam da kažem saopštim direktno ljudima. Uz dužno poštovanje se zahvalim svakome na pozivu, to je moje legitimno pravo da se povučem i imam svoj mir.

Za kraj, Indira je istakla kako uspeva da zadrži mir u estradnom svetu:

Ovako je Indira Radić nekad izgledala:

1/4 Vidi galeriju Indira Radić Foto: Printscreen/Youtube, Screenshot, Printscreen

- Hvala kosmosu što sam dobila signale da budem mirna i ništa ne može da me izbaci iz mog stanja nirvane. Nemam loše misli. Mene samo interesuje da čujem svoj glas, da budem zdrava i da mogu da pevam svoje pesme koje su široke, emotivne i teške za izvođenje. Sad se spremam i za novi projekat - zaključila je pevačica, prenosi "Blic".

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