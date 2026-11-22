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Mia Borisavljević otvoreno je progovorila o svim aktuelnostima na estradi, te se osvrnula na sve ređe klupske nastupe, ali je dala svoj sud i o kolegama koji na koncertima izvode tuđe pesme.

Govoreći o situaciji u kojoj se nalaze neki izvođači, Mia je istakla da je primetno da je u poslednje vreme sve teže napuniti sale, kao i da se situacija u društvu odražava i na muzičku scenu.

1/12 Vidi galeriju Mia Borisavljević nekad i sad Foto: Privatna Arhiva, Kurir štampano, Damir Dervišagić

"Svi radimo na mišiće"

- U poslednje vreme svi radimo na mišiće, ne možemo da kažemo da je do pre nekoliko meseci bilo tako... Kako se menja atmosfera među narodom, tako je logično da nam nije do koncerata, sada je neko zatišje... Videćemo kakve nam sve promene slede - rekla je Mia.

Mia se osvrnula i na kolege koji na nastupima i koncertima pevaju tuđe pesme, te istakla da nema ništa protiv toga, ali smatra da takve numere ne bi trebalo da preovladavaju u odnosu na njihove autorske numere.

"Imamo razne fenomene na estradi"

1/6 Vidi galeriju Mia Borisavljević Foto: Printscreen/Instagram

- Meni je skroz okej da za dva i po sata otpevaš nekoliko hitova za sva vremena, a ne da ti preovladavaju te pesme više nego tvoje. Imamo razne fenomene na estradi, narod je rekao: „Meni se ovo sviđa“, da neko peva tuđe pesme i postane popularan. I u tim izvođačima postoji nešto čime intrigiraju. Svaki koncert je za poštovanje, i onaj na koji je došlo 12.000 ljudi i onaj koji je okupio 1.200, isto su se spremali - poručila je pevačica.

"Postoji razlika između lepe pesme i hita"

Mia je, takođe, otkrila i da priželjkuje veliki solistički koncert, ali da smatra da još uvek nije vreme za to:

- Volela bih da napravim koncert kada budem imala sve svoje hitove. Postoji razlika između lepe pesme i hita. Imam mnogo lepih pesama, ali mi treba još nekoliko hitova da poguram te lepe numere da bi se zaokružilo na koncert - iskrena je bila Mia, prenosi "Alo!".

1/3 Vidi galeriju Mia Borisavljević Foto: Damir Dervišagić

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