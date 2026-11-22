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Sin Milorada Dodika, Igor Dodik, biće novi premijer Republike Srpske. Ova vest je privukla pažnju javnosti, a mnoge je zainteresovao i njegov privatni život.

Igor je već godinama u braku sa Ivanom Pešukić iz Beograda, sa kojom ima troje dece. Njihova ljubavna priča počela je tokom studentskih dana u Milanu, gde su se upoznali na Univerzitetu Bokoni.

1/5 Vidi galeriju Igor Dodik Foto: RTRS Printscreen, Printskrin, Pritnscreen

Par je sudbonosno "da" izgovorio 2015. godine, a venčanje je organizovano na porodičnom imanju Dodikovih u Bakincima, nedaleko od Laktaša. Svadbeno veselje trajalo je dva dana i okupilo oko 750 zvanica. Prvog dana slavlju je prisustvovalo približno 450 gostiju, dok je narednog dana stiglo još oko 300 ljudi.

Ceca, Aco Pejović i Miroslav Ilić zabavljali goste

O njihovom venčanju tada se dosta govorilo, a posebnu pažnju privukla su poznata muzička imena koja su bila zadužena za atmosferu.

Prvog dana goste su zabavljali Svetlana Ceca Ražnatović, Aco Pejović i "Alegro bend", dok su drugog dana za muziku bili zaduženi Miroslav Ilić, harmonikaš Miša Mijatović i lokalni orkestar.

1/5 Vidi galeriju Pevači koji su pevali na venčanju Igora Dodika Foto: Printscreen/Instagram, Kurir, Stefan Vukašinović

Poseban trenutak za mladence bio je prvi ples, za koji je bio zadužen Lukijan Ivanović, nekadašnji učesnik muzičkog takmičenja "X faktor".

Među zvanicama su se našli i poznati umetnik Emir Kusturica, kao i proslavljeni plivač Milorad Čavić.

S obzirom na veliki broj gostiju i značaj porodice Dodik, organizacija je bila praćena pojačanim merama bezbednosti. Fotografisanje zvanica nije bilo dozvoljeno, dok je policija kontrolisala prilaze imanju.

Igor i Ivana danas imaju troje dece, a detalje iz porodičnog života retko dele sa javnošću. Prema ranijim medijskim napisima, vest o prvoj trudnoći saznali su na porodičnoj slavi Dodikovih, na Đurđevdan, kada su sa njima bili i Ivanini roditelji.

Stanija otkrila detalje poznanstva sa Igorom

Pre nego što je započeo porodični život sa Ivanom, Igor Dodik povezivan je i sa pojedinim poznatim damama sa domaće javne scene. Među njima se našla i starleta Stanija Dobrojević, koja je svojevremeno govorila o njihovom susretu u Crnoj Gori.

Stanija je tada ispričala da joj je Igor tokom jednog izlaska poslao šampanjac, nakon čega su piće popili zajedno. Ipak, kako je naglasila, njegovo udvaranje nije prihvatila.

- Istina je da smo se upoznali u Crnoj Gori. Dok sam sedela u klubu, poslao mi je šampanjac. Samo ću vam reći da je to jedno lepo poznanstvo. Šampanjac smo popili zajedno, ali odbila sam Igorovo udvaranje. Ne želim da to više komentarišem - izjavila je Stanija svojevremeno, prenosi Telegraf.

1/5 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen/Instagram

Upravo zbog ovakvih detalja iz prošlosti, ali i činjenice da se danas nalazi na pragu preuzimanja jedne od najvažnijih funkcija u Republici Srpskoj, Igor Dodik ponovo je u centru interesovanja javnosti.

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