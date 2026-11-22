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Nekadašnji fudbalski reprezentativac Vladimir Volkov (40), koji je danas priveden u Beogradu nakon što je policija u njegovom automobilu pronašla nelegalno oružje i sumnjivu tabletu, godinama je privlačio pažnju javnosti ne samo zbog sportske karijere već i zbog burnog ljubavnog života.

Njegove veze sa poznatim damama, kao i zavodnički pokušaji koji su dospevali u javnost, često su punili novinske stupce, a među ženama koje su se našle u njegovom ljubavnom životu bile su i pevačica Sandra Afrika i pobednica „Elite 7“ Anita Stanojević.

Novi detalji

Volkov je posebnu pažnju javnosti privukao kada je uplovio u romansu sa Sandrom Afrikom. Njihova veza trajala je godinama, a obeležili su je brojni raskidi, pomirenja i ljubavne turbulencije. Pevačica je u više navrata govorila o njihovom odnosu, a posebno je odjeknula priča o prevari koju mu nikada nije zaboravila.

Sandra je gostujući u podkastu „Vostcast“, iznela do tada nepoznate detalje susreta sa bivšim partnerom i ženom za koju je sumnjala da je bila njegova ljubavnica. Iako nije direktno izgovorila njeno ime, iz konteksta priče bilo je jasno da aludira na svoju koleginicu Ivanu Boom Nikolić.

Foto: Privatna Arhiva

-Ona mi nije bila drugarica, nego koleginica. Bile smo na „ćao, ćao“, nismo se družile. Otvorila mi je vrata, on nije hteo. Nisam joj tad zagledala s*se jer sam bila u šoku. To je bio moj bivši dečko fudbaler sa kojim sam bila pet, šest godina. Mi smo raskinuli i nismo bili zajedno nekih tri, četiri meseca.

I onda smo se čuli nakon tog nekog vremena i počeli smo ponovo da se viđamo. Ja sam negde načula to da je on sa tom mojom koleginicom, a on mi je rekao da su se viđali, ali da više nije sa njom. To me je lagao jer je nastavio da se viđa i sa njom i sa mnom. U nekom momentu ja sam nanjušila da nije to završio i samo sam neku noć lagano došla na vrata, pozvonila, pa šta bude - ispričala je Afrika.

Voli da je u žiži

1/4 Vidi galeriju Želi da bude zavodnik Foto: Dragana Udovičić, Printskrin, Dragana Udovičić, Privatna Arhiva

Pevačica je potom do detalja opisala dramatičnu situaciju pred vratima, otkrivši da je čula ženski glas koji je dozivao pomoć, dok joj Volkov nije dozvoljavao da otvori.

- Čula sam njen glas da vrišti: „Pusti me, pusti me“, jer joj on nije bio dao da otvori vrata. I onda sam tek na ono zvonce legla. Bila sam u fazonu: „Druže, ne mrdam odavde dok ne otvoriš vrata“. Ne znam šta sam želela, možda trojku, al' bi bilo dobro (smeh). Baš bih bila faca da sam sela i rekla: „Ajmo sad svi zajedno u trojku!“ Još ona plava, a ja sam tad bila malo tamnija. Otvorila je vrata i odmah je stala u tu neku odbranu i rekla: „Ja sam ti otvorila vrata, on nije hteo da ti otvori“ - ispričala je Sandra.

Ivana Boom Nikolić, međutim, nije ostala nema na ove navode, već je demantovala da se priča odnosi na nju, ističući da nikada nije bila sklona tome da prijateljicama preotima partnere.

- Ja drugaricama nikada nisam „ukrala“ dečka. Nemam drugaricu sa kojom delim momka, tako da mislim da Sandrina izjava nema veze sa mnom. Kada sam sa nekim, ja sam sa tim momkom. Ne volim da delim muškarce i to nije nešto što praktikujem. Zanimljivo je, čula sam Sandrinu pesmu, biće to veliki hit, a ona bi trebalo da bude zahvalna drugarici - izjavila je tada Nikolićeva.

Voli da zavodi

Ipak, Sandra i Ivana nisu jedine poznate dame čije se ime povezivalo sa nekadašnjim fudbalerom. Volkov je prošlog maja bacio oko i na atraktivnu Anitu Stanojević, pobednicu „Elite 7“, kojoj je, kako se tada saznalo, na sve načine pokušavao da privuče pažnju.

Nije mu trebalo mnogo da dođe do njenog broja telefona, a potom je započeo udvaranje porukama koje je slao u takozvanom nestajućem režimu, očigledno ne želeći da iza sebe ostavi tragove. Međutim, Anita je bila oprezna, pa je njegovu prepisku za svaki slučaj zabeležila drugim telefonom.

- Ćao, Anita. Prolazila si danas pored restorana Baba Višnja u kome sam ja sedeo, išla si u čuvaonicu. Prokomentarisao sam: „Ko je ova lepa devojka“, na početku nisam znao ko si, ali sam ubrzo saznao, pa mi nije bilo teško da nađem tvoj broj. Izvini što sam dao sebi tu slobodu i nadam se da nećeš zameriti. Vladimir - glasila je prva poruka koju joj je poslao.

Uporan

Kako odgovor nije stigao, Volkov nije odustajao. Nekoliko vremena kasnije ponovo se javio, pokušavajući da je podstakne na komunikaciju, ali ni ovog puta nije uspeo da dobije reakciju.

-Ćao, Anita. Iskreno, ne planiram da se dopisujem sam sa sobom, a sa druge strane, kako bi to bilo kada bi svakom odgovarala... Razumem. Ali mislim da bi ovog puta vredelo. Kako si, šta radiš? - napisao je ponovo.

Međutim, Anita je ostala dosledna i nije mu odgovorila ni na drugu poruku. Nekadašnjem fudbaleru na kraju nije preostalo ništa drugo nego da pokaže koliko ga je pogodilo njeno ignorisanje, pa je prepisku završio tužnim emotikonom.

Tako se Volkov, koji je važio za jednog od najpoželjnijih neženja, našao u centru pažnje zbog ljubavnih priča, a danas je ponovo dospeo u žižu javnosti, ovoga puta zbog privođenja i policijskog otkrića u njegovom automobilu.

1/7 Vidi galeriju Marija Ana Smiljanić Foto: Pritnscreen/marija_ana_official, Damir Dervišagić

Volkov je ranije bio i sa pevačicom Marijom Anom Smiljanić, koja je učestvovala u rijalitiju "Zadruga". ona ej svojevremeno govorila o njihovoj vezi u kojoj su bili dok je on bio sa Sandrom Afrikom.

- Volkov i ja smo se viđali dok je bio sa Sandrom. On je psihopata, lagao je i nju i mene. Misli da sam ja namestila da nas uslikaju, a to nije tačno. Vidim da se pomirio sa Sandrom. Neka budu srećni zajedno, pošto osoba kakva je on mene apsolutno ne zanima - rekla je pevačica tada za "Svet".

Foto: Printscreen, Kurir TV

Vladimr je voleo i firnes instruktorku Anu mariju Žujović, koja je optužila nekadašnjeg voditelja Vladmira Stanojevića za nasilje.