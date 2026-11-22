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Bivši suprug pevačice Ivane Šašić, Bojan Simić, započeo je novo životno poglavlje i zaprosio svoju izabranicu. O njegovom braku sa Ivanom, ali i turbulentnom razvodu, svojevremeno se mnogo pisalo i govorilo, a sada se pevačica oglasila za Kurir i otkrila svoj stav o Bojanovoj veridbi.

Mi smo stupili u kontakt sa Ivanom koja nam je otkrila da trenutno dane provodi van Srbije, ali je dala i kratak komentar na novosti iz života njenog bivšeg muža.

1/5 Vidi galeriju Ivana Šašić tužena strana Foto: Kurir televizjia, Printscreen Grand Magazin, Pritnscreen/Instagram

"Neka su živi i zdravi"

- Niti čula, niti me zanima bilo šta vezano za njegov život. Ja sam i zaboravila da on postoji. Neka su živi i zdravi. Nemam ja tu šta da komentarišem - rekla je Ivana za Kurir.

Brak nekadašnjeg para godinama je bio u centru pažnje javnosti, uz brojne skandale i spekulacije. Mnogi su zato sa velikim interesovanjem čekali njenu reakciju, koja je, međutim, usledila u potpuno drugačijem tonu, mirno, odmereno i dostojanstveno. Jasno je da je Ivana nastavila dalje podignute glave nakon razvoda od Bojana koji ju je prevario sa 14 godina starijiom gospođom.

Bojan: Neću je varati kao Ivanu

1/5 Vidi galeriju Bojan Boki Simić zaprosio partnerku Foto: Printscreen Instagram

Kako je Bojan prethodno otkrio za "Pink.rs", Ivana mu nije čestitala, ali je priznao i da godinama nemaju kontakt:

- Nije mi Ivana čestitala, niti očekujem, iskreno. Ne zanima me stvarno kako će ona prihvatiti ovu vest, ona i ja nemamo kontakt već godinama... Kada sam ušao u "Zadrugu", kada me je pljuvala, od tada nemamo kontakt - otkrio je Bojan.

On se tom prilikom dotakao i mogućnosti pravnih sukoba sa bivšom suprugom:

- Nikakva tužba od nje mi nije stigla, ništa nisam dobio. Ja sam javno rekao da nju neću tužiti - istakao je bivši zadrugar i dodao da sa novom izabranicom neće praviti greške koje je pravio sa Ivanom:

- Naravno da nju neću varati kao Ivanu. Oliveru znam dugo, znam je kako diše - poručio je Simić.

1/9 Vidi galeriju Bojan Simić Foto: Damir Dervišagić, Privatna Arhiva

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