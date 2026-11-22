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Pevač Marko Bulat uključio se u emisiju „Premijera – Vikend specijal“ na televiziji Pink, gde je u razgovoru sa Nemanjom Vujičićem otvorio brojne aktuelne teme. Govorio je o odnosu sa suprugom Marijom, brojnim pričama koje su poslednjih godina pratile njihov brak, ali i o incidentima koji potresaju estradu, nakon što je nekoliko poznatih izvođača doživelo neprijatnosti sa svojim automobilima.

Bulat nije želeo previše da se osvrće na medijske napise o privatnom životu, ističući da ga više ne opterećuje šta drugi govore i misle o njemu. Ipak, priznao je da mu smeta što interesovanje javnosti često nije usmereno na njegovu muziku, već na privatne probleme.

"Ja znam šta je istina"

- Ja znam šta je istina i Bog zna, to je najvažnije. Odavno sam prestao da brinem ko šta priča i misli o meni, ne mogu da trošim život na ispravljanje krivih Drina. Smeta mi... Bavim se muzikom, a kada vidim da je novinarima zanimljivije nešto što nema veze sa muzikom, nego da se traži negativno... - rekao je pevač.

Na direktno pitanje u kakvom je trenutno odnosu sa suprugom Marijom, sa kojom je poslednjih godina prolazio kroz brojne turbulencije, Bulat je potvrdio da su zajedno, ali i poručio da ne vidi razlog da se zbog toga bilo kome pravda.

1/7 Vidi galeriju Marko i Marija Bulat Foto: Dragana Udovičić, Damir Dervišagić

- Jesmo, zajedno smo. Kakve veze ima i da nismo, koga briga? - rekao je Marko.

Dodao je da mu posebno smeta što se, umesto o emotivnim pesmama koje snima, mnogo više govori o njegovom emotivnom životu.

- Ne piše se o emotivnoj pesmi, nego o mom emotivnom životu, to mi smeta - istakao je Bulat.

Brojni sukobi

Podsetimo, odnos Marka i Marije Bulat godinama je u centru pažnje javnosti, a njihov brak obeležili su brojni sukobi i međusobne optužbe. Jedna od većih drama dogodila se 2024. godine, kada je Marko govorio da je suprugu prijavio za nasilje u porodici. Tada je tvrdio da ga je grebala i davila, zbog čega je završio u Urgentnom centru, a o svemu je govorio i u emisiji Jovane Jeremić.

Međutim, u aprilu 2026. godine usledio je novi skandal, kada je Marija prijavila Marka za nasilje u porodici, nakon čega je pevač završio u policijskoj stanici, dok je ona upućena na lekarski pregled. Marija je tada pred novinarima govorila da želi da napusti zajednički stan sa decom, ali je ubrzo saopštila da povlači prijavu.

1/12 Vidi galeriju Marija Bulat Foto: Kurir

Drama se nastavila i narednih dana, kada je Marko pozvao policiju zbog ponašanja supruge, a Marija je provela više sati u policijskoj stanici. Ipak, ubrzo su usledile informacije o njihovom pomirenju, a par je krajem maja 2026. fotografisan zajedno ispred Hrama Svetog Save.

Dojava o podmetnutoj bombi

Govoreći o bezbednosti na estradi i incidentima koji sve češće uznemiravaju javnost, Bulat se prisetio i neprijatne situacije koju je svojevremeno doživeo tokom nastupa u Novom Pazaru. Istakao je da mu nikada nije podmetnuta bomba, ali da je jednom prilikom policija prekinula njegov nastup zbog dojave o eksplozivnoj napravi.

- Meni nikada nisu podmetali bombu, što bi? Jednom u Novom Pazaru, kada sam pevao, došla je policija, rekla da je podmetnuta bomba, da moramo da napustimo lokal. Niko nije rekao. Policija je otišla, ja sam na mikrofon rekao: „Jedina bomba koja će da eksplodira je ova“, i onda sam zapevao, a onda je jedan momak koji nije mogao da uđe rekao da je prijavio bombu jer ne može da sluša Marka Bulata - ispričao je pevač kroz osmeh.

Osvrnuo se i na aktuelne incidente na estradi, ne želeći da ulazi u nagađanja o tome ko bi mogao da stoji iza njih, ali je izneo svoje viđenje mogućih razloga.

1/7 Vidi galeriju Aleksandra Prijović i Uroš Živković Foto: Pink.rs, Kurir, Damir Dervišagić, Antonio Ahel/ATAImages

- Ne znam što se to dešava na estradi, meni se ne dešava. Gde ima vatre, ima i dima. Da li nije ispoštovan dogovor ili neko nasilno želi da se ostvari dogovor u njegovu korist... - rekao je Marko.

Podsetimo, među poslednjim slučajevima koji su uznemirili javnost jeste paljenje automobila Aleksandre Prijović i njenog supruga Filipa Živojinovića. Njihov džip zapaljen je 16. novembra ispred porodičnog doma na Bežanijskoj kosi, a snimci nadzornih kamera zabeležili su dvojicu muškaraca kako prilaze vozilu sa kantama zapaljive tečnosti i polivaju ga. Policija je obavila uviđaj i prikupljala snimke, dok okolnosti i motiv incidenta nisu zvanično razjašnjeni.

Velika konkurencija

Bulat se tokom razgovora dotakao i promena na muzičkoj sceni, upoređujući vreme kada je počinjao karijeru sa današnjim načinom plasiranja pesama. Smatra da su ranije postojale određene prepreke, ali da je muzika imala drugačiji put do publike, dok danas izvođači imaju mnogo više mogućnosti za promociju, ali i mnogo veću konkurenciju.

- Bilo je za nijansu teže, ali bolje ranije, kada su postojale muzičke televizije, to dođe do publike, a sada do publike dolazi sve i svašta, ne možeš da targetuješ kako treba što se tiče marketinga. Ranije sedim pored radija, čekam da krene pesma i uključim snimanje da bih je slušao u kolima, danas sve vratiš, kucaš šta te zanima... Možeš da pustiš koliko hoćeš puta danas. Lakše je danas medijski, kroz stori, priču, da kačiš... - objasnio je pevač, prenosi Pink.rs.

1/6 Vidi galeriju Marko Bulat Foto: Kurir Televizija

Ipak, smatra da je upravo ogromna količina sadržaja koju publika svakodnevno konzumira jedan od najvećih problema današnjice, zbog čega kvalitetna muzika često ne dobija pažnju koju zaslužuje.

- Ali konzument ima toliko toga što dopre do njega, da on to samo gurne i ide dalje. Uglavnom se zadrže kada je štroka, prljavština u pitanju, ali bilo bi dobro da ima dobrih pesama... Vidim po analitici Jutjuba, imaš prosek koliko je pogledana pesma i spot. Ako pesma traje tri minuta, prosek je minut i po. Lepe scene u spotu ne čuvam za kraj spota, već u prvih minut i po - zaključio je Marko Bulat.