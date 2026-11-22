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Pevačica Mina Kostić otkrila je da će uskoro izgovoriti sudbonosno "da" svom izabraniku Manetu Ćuruviji Kasperu, koji joj je bio najveći oslonac i podrška u najtežim životnim trenucima. Iako je njihovu ljubav od samog početka pratio veliki interes javnosti, uz brojne komentare i predrasude, Mina ističe da nijednog trenutka nije sumnjala u njihovu vezu i emocije koje ih povezuju.

Gostujući u emisiji "Grand Specijal", Mina Kostić je potvrdila da zaljubljeni par uveliko pravi planove za veliko svadbeno veselje i otkrila tačan mesec venčanja.

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić i Kasper Foto: screenshot pink tv, Printscreen

Kako je sa osmehom priznala, sudbonosno „da“ izgovoriće na proleće, a na slavlju će okupiti i brojne kolege sa muzičke scene.

– On je stvarno bio sa mnom od prvog dana i Bože zdravlja u maju ćemo svadbu da napravimo. Pozvaću i moje kolege, biće dobra žurka i druženje – otkrila je pevačica.

Saradnja i novi album

Pored bračnih planova, par uspešno sarađuje i na poslovnom planu. Mane Ćuruvija Kasper potpisuje veći deo novih numera na njenom predstojećem albumu, čime par planira da napravi pravi bum na estradi.

1/4 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Kurir

– Dokazaćemo svima da ljubav pobeđuje i nema granice, kao što kaže moja nova pesma koju je radio Kasper. Pisao je 14 novih pesama, imam ih 18 i radio je muziku. Ozbiljno je muzikalan i mislim da ćemo sve da pokosimo – poručila je Mina u pomenutoj emisiji.

Podsetimo, Mina Kostić se pre samo nekoliko dana našla u centru skandala kada je u jednom butiku u tržnom centru intervenisala policija jer je u njenom rancu pronađen neplaćeni crni odevni predmet. Pevačica se tada oglasila za medije i vidno uznemirena demantovala da je reč o krađi: "Bila sam tamo, jesam. Išla sam da vratim nešto. Ta stvar je samo 10.000 dinara, zaista ne bih to radila... Došlo je do greške, greška je u pitanju".