Slušaj vest

Anastasija Ražnatović oglasila se iz Madrida, a njena najnovija objava na Instagramu odmah je privukla pažnju pratilaca. Naime, Cecina ćerka podelila je objavu sa jedne Instagram stranice, u kojoj su prenete snažne i emotivne reči Svetog Nektarija Eginskog.

Poruka se odnosi na nepravdu, oproštaj, dobrotu i važnost očuvanja vere u ljubav i ljude, čak i onda kada nas život suoči sa teškim iskustvima i razočaranjima.

1/6 Vidi galeriju Anastasija Ražnatović Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

- Ne dozvoli da te nepravda koju si doživeo pretvori u čoveka koji više ne ume da voli. Ne vraćaj grubost grubošću, niti mržnju mržnjom. Gospod vidi svaku suzu koju si sakrio od ljudi i poznaje svaku nepravdu koju si pretrpeo. Ne moraš svakome dokazivati svoju istinu. Ponekad je najveća pobeda otići u miru, pomoliti se i ne dozvoliti da tuđe zlo postane deo tvoje duše – navodi se u objavi koju je Anastasija podelila.

Anastasija sa sinom i Nemanjom uskoro dolazi u Beograd

Inače, Anastasija Ražnatović i njen suprug fudbaler Nemanja Gudelj navodno bi uskoro trebalo da doputuju u Beograd. Ovo bi ujedno bio i prvi dolazak malog Ilijana u Srbiju.

Mali Ilijan, sin Anastasije Ražnatović i fudbalera Nemanje Gudelja, kao i unuk Cece Ražnatović, uskoro bi trebalo prvi put da doputuje u Beograd.

1/6 Vidi galeriju Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj Foto: Shutterstock, Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

Dolazak u srpsku prestonicu planiran je za 19. decembar, na dan porodične krsne slave Svetog Nikole, mada postoji mogućnost da porodica stigne i ranije.

Glavni uslov za njihov dolazak jesu profesionalne obaveze Nemanje Gudelja, čiji fudbalski raspored diktira porodične planove. Ukoliko mu sportske obaveze to dozvole, Anastasija će sa suprugom i sinom praznične dane provesti u Beogradu na porodičnom okupljanju, pisao je nedavno Kurir.