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Pevačica Mina Kostić ove godine suočila se sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, zbog kojih je određeno vreme provela u bolnici, gde se oporavljala. Nakon teškog životnog perioda, uspešno se vratila svakodnevnim obavezama, a danas ističe da se oseća znatno bolje.

Gostujući u emisiji „Grand specijal“, Mina je otvoreno govorila o danima koje je provela na lečenju, ističući da joj je u tim trenucima najveća podrška bio njen partner Kasper. On ju je redovno posećivao, bio uz nju i brinuo o njoj tokom čitavog procesa oporavka.

1/4 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Kurir

"Kasper je bio sa mnom tri meseca"

Pevačica je tom prilikom podelila detalje o njegovoj posvećenosti:

– Kada sam bila u bolnici, on je odmah došao sutradan i bio sa mnom 3 meseca. Svaki dan je dolazio, svako drugi bi odustao. Bude po 2,3 sata i posle zove stalno da vidi kako sam. Posle smo otišli na more, oporavila sam se, nemam nikakvu terapiju. Bože moj, dešava se.

1/9 Vidi galeriju Mina Kostić i Kasper Foto: Instagram, Printscreen/Instagram

Mina se osvrnula i na sam uzrok hospitalizacije, demantujući spekulacije da su problemi nastali zbog odnosa sa partnerom, te objasnila da je do kolapsa došlo usled iscrpljenosti i stresa:

– To nema veze sa njim. Imam 51 godinu, pod stresom smo svi. Četiri dana me je bolela glava, to veče sam radila i sutradan mi se to desilo. Bila sam kod mojih tri dana i onda su me odveli. Imam razlog da budem presrećna, Bog mi je pomogao da budem bolje.