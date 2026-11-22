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Prvo obuke za zaposlene, a zatim konkurs za nove polaznike

Kako je Mitrović izjavio za Pink, plan je da akademija najpre organizuje obuke za zaposlene u kompaniji, nakon čega će biti raspisan konkurs za prijem novih polaznika, koji će se školovati za instruktore.

1/5 Vidi galeriju Miroslav Talijan Foto: Damir Dervišagić

- Mi kao proizvođači nekih novih tehnologija u oblasti naoružanja imamo tu obavezu da, kada nekoj zemlji isporučimo opremu, moramo tamo slati i instruktore koji treba da pokažu kako se ona upotrebljava - rekao je Mitrović.

- Mi ćemo prvo krenuti od naših ljudi, a zatim ćemo otvoriti konkurs za Akademiju, koja će početi da radi u septembru sledeće godine. Mislim da će za godinu dana oni biti sposobni i spretni da budu instruktori i imaće licencu. Potrudićemo se da u ovom periodu dobijemo i licencu visokoškolske ustanove- objasnio je on.

Mitrović otkrio i šta je sve u planu

1/5 Vidi galeriju Penzionisani general i doskorašnji komandant 72. brigade za specijalne operacije i zet Suzane Mančić, Miroslav Talijan, imenovan je za potpredsednika sektora bezbednosti Pink Media Group Foto: Pink

Na Instagramu dodatno precizirao da planovi uključuju razvoj centra i poligona za obuku, kao i formiranje akademije za upravljanje bespilotnim letelicama i robotizovanim sistemima.

- Generalu sam izneo planove razvoja centra i poligona za obuku, kao i formiranje akademije za upravljanje svim vrstama bespilotnih letelica i robotizovanih sistema- napisao je Željko Mitrović.

Za sada nije saopšteno gde će akademija biti smeštena, koliko će polaznika primati, niti pod kojim uslovima će moći da se prijave kao ni da li je već pokrenut postupak za dobijanje akreditacije, odnosno dozvole za rad visokoškolske ustanove.