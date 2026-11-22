POZNATO ŠTA ĆE ZET SUZANE MANČIĆ RADITI NA PINKU! Potpisao ugovor sa Željkom Mitrovićem, evo koja funkcija mu je pripala!
Vlasnik Pink Media Grupe, Željko Mitrović, najavio je osnivanje Akademije za bezbednost, koja bi sa radom trebalo da počne u septembru naredne godine. Na njenom čelu naći će se penzionisani general Miroslav Talijan, zet Suzane Mančić, koji je imenovan i za potpredsednika sektora bezbednosti Pink Media Grupe.
Prvo obuke za zaposlene, a zatim konkurs za nove polaznike
Kako je Mitrović izjavio za Pink, plan je da akademija najpre organizuje obuke za zaposlene u kompaniji, nakon čega će biti raspisan konkurs za prijem novih polaznika, koji će se školovati za instruktore.
- Mi kao proizvođači nekih novih tehnologija u oblasti naoružanja imamo tu obavezu da, kada nekoj zemlji isporučimo opremu, moramo tamo slati i instruktore koji treba da pokažu kako se ona upotrebljava - rekao je Mitrović.
- Mi ćemo prvo krenuti od naših ljudi, a zatim ćemo otvoriti konkurs za Akademiju, koja će početi da radi u septembru sledeće godine. Mislim da će za godinu dana oni biti sposobni i spretni da budu instruktori i imaće licencu. Potrudićemo se da u ovom periodu dobijemo i licencu visokoškolske ustanove- objasnio je on.
Mitrović otkrio i šta je sve u planu
Na Instagramu dodatno precizirao da planovi uključuju razvoj centra i poligona za obuku, kao i formiranje akademije za upravljanje bespilotnim letelicama i robotizovanim sistemima.
- Generalu sam izneo planove razvoja centra i poligona za obuku, kao i formiranje akademije za upravljanje svim vrstama bespilotnih letelica i robotizovanih sistema- napisao je Željko Mitrović.
Za sada nije saopšteno gde će akademija biti smeštena, koliko će polaznika primati, niti pod kojim uslovima će moći da se prijave kao ni da li je već pokrenut postupak za dobijanje akreditacije, odnosno dozvole za rad visokoškolske ustanove.