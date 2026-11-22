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Voditeljka i bivša manekenka Anastasija Buđić otvoreno je progovorila o burnoj ljubavi sa bivšim suprugom, sa kojim se venčala dok je on bio na odsluženju zatvorske kazne. Ona je priznala da je zbog te veze zapostavila karijeru, rasprodala sve što je do tada zaradila i slepo mu verovala, sve dok po njegovom izlasku na slobodu nije usledio krah braka.

Osim što je morala da krene od nule i burmu nakon razvoda proda kako bi častila drugarice, ovaj turbulentni period ostavio joj je i ozbiljne zdravstvene posledice.

- Ja sam svoju burmu prodala i odvela društvo na piće. Onako da proslavimo. Kao šta ću sad sa ovim, bezveze je, odvela sam sve drugarice na piće da se proveselimo - rekla je Anastasija Buđić.

Anastasija je nakon toga prokomentarisala njen odnos sa partnerima

1/5 Vidi galeriju Anastasija Buđić udala se za kriminalca u zatvoru Foto: Pritnscreen/Instagram, Pritnscreen

- Strašno je što muškarci žene često shvate zdravo za gotovo. Mislim da sebe nisam volela na pravi način i da sam više ulagala u svoje partnere nego u sebe. Kad sam se preobratila i počela da ulažem u sebe digla sam se i karijerno i mentalno i psihički. Nisam se udala, ali imam stabilnu vezu od tri i po godine - rekla je voditeljka nedavno, pa dodala:

- Moj bivši momak, a nakon toga i suprug je završio nažalost u zatvoru. Čitava Srbija zna. Jako brzo, nakon par dana našeg poznanstva, nisam znala za njegov život... Imao je pravne, zakonske probleme i morao da ode na odsluženje kazne. Skoro pet godina smo bili zajedno i tamo smo se i venčali. Ljubav je bila velika, to je neobjašnjiv osećaj koji sam ja doživela. U toj fazi svog života sam bila zasićena svega, on je bio tamo gde je bio i nije mogao da vara. Bilo mi je muka od ljubavnih igrica, haosa... Taj odnos koliko god da je bio turbulentan meni je odgovarao - kaže Anastasija, pa otkriva kroz šta je sve prolazila zbog ljubavi:

"Slepo sam mu verovala, odrekla sam se karijere u tom trenutku"

1/6 Vidi galeriju Danas je poznata voditeljka, a u javnosti se Anastasija Buđić predstavila kao pevačica grupe Models i to je ono po čemu je svi pamte. Foto: Printscreen Instagram

- Svašta sam doživljavala. Meni se sve drugarice smeju, ali svi su mi se vraćali. Čim je izaštao iz te institucije on je počeo po starom i razišli smo se... Bila je situacija takva da on preobrati svoj život... Slepo sam mu verovala. Bila sam srećna, odrekla sam se karijere u tom trenutku. To je bila čista ljubav, nisam žalila ni za čim. On tada ništa nije zarađivao, ja sam tada sve rasprodala što sam do tada zaradila i ne žalim zbog toga. Nije nam se dalo, kad sam to shvatila okrenula sam se i izgradila život od nule. Nikada ne bih to ponovila. Nakon te veze sam u amanet dobila probleme da sam na granici insulinske rezistencije i problema sa štitnom žlezdom, pa na mesečnom nivou dajem nekih 100 evra za suplemente kako bih bila nivelisana.