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Avion Er Srbije našao se u centru dramatičnog događaja 20. novembra, kada ga je tokom leta od Beograda do Mostara pogodila munja. U letelici su se, između ostalih putnika, nalazile i poznate pevačice Katarina Grujić i Aleksandra Mladenović. Ono što je usledilo podsećalo je na scene iz akcionih filmova, a detalje neprijatnog iskustva i drame koju su putnici proživeli sada je otkrila Kaća.

Naime, zbog nepovoljnih vremenskih uslova, na nebu se odigrala prava drama kada je avion tokom leta pogodila munja.

- Turbulencije su bile nesnosne, a onda smo uleteli u oluju. Pored mog prozora udario je grom tako jako da sam mislila - to je to! Padamo, ginemo! - rekla je Katarina.

Ona je dodala da je posada "Er Srbije" bila maksimalno profesionalna, pribrana, te da su putnicima objasnili da je sve u najboljem redu i pod kontrolom, da ne brinu jer svaki avion ima zaštitu od gromova.

1/20 Vidi galeriju Katarina Grujić snima spotove Foto: Kurir

- Jesu nama stjuardese sve lepo objasnile, a i kapetan se oglasio, ali džaba... U mojoj glavi je bio scenario kako avion gori u plamenu. Čim sam sletela u Mostar, popila sam jednu rakijicu da se smirim rekla je Kaća kroz smeh i dodala da će sigurno još dugo pamtiti taj događaj.

- Iako sam preživela pravi horor, moram da priznam da je publika u Mostaru te večeri bila maestralna! I da me nikakve munje i gromovi neće sprečiti da ponovo tamo odem i nastupam - rekla je za "Informer"

O ovom događaju se na mrežama oglasila i Aleksandra Mladenović.

"Hvala Gospodu da smo sleteli živi i zdravi… Još uvek sam prestravljena", napisala je Aleksandra na Instagramu.

Kaća imala zdravstveni problem

Katarina Grujić se nedavno prisetila teškog perioda kada joj je otkazivao bubreg.

- Iskreno sam govorila o operaciji glasnih žica, o tome kada mi je otkazivao bubreg, mesec dana sam bila u bolnici, nisam znala da li ću imati taj bubreg ili ne... Kada zdravlje nemaš, nemaš ništa u životu. Hvala dragom Bogu da sam uspela da se oporavim, izlečim, izađem zdrava i mnogo više cenim sve - rekla je ona u emisiji "Premijera, Vikend specijal" i dodala:

1/6 Vidi galeriju Katarina Grujić Foto: Printscreen

- Najpribranija sam, moji roditelji nisu bili baš. Slomilo me je što sam većinu vremena bila sama, posete su bile zabranjene.