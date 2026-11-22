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Jovana Jeremić i Miloš Stojanović Tigar otkrili su nove detalje svog tajnog crkvenog venčanja, a tom prilikom govorili su i o planovima koje imaju za zajedničku budućnost. Osim što ne kriju želju da se ostvare kao roditelji, poznati par već uveliko razmišlja o velikom svadbenom slavlju koje planiraju za novembar naredne godine.

Jovana je pred kamerama govorila o majčinstvu, odnosu koji njen suprug ima sa njenom ćerkom Leom, ali i o emocijama koje su pratile njihov poseban dan. Voditeljka je istakla da je oduvek imala jasno definisan stav o braku, posebno kada je reč o crkvenom venčanju, koje za nju predstavlja zavet na čitav život.

1/7 Vidi galeriju Jovana Jeremić svadba Foto: Printscreen

„Za ceo život, ja sam rekla da kada se venčam u crkvi, nema razmišljanja. Nisam astrolog, ali volim da pogledam. Sećaš se kada sam ti rekla da ću imati dva braka, i bi li tako?! Bi“, rekla je Jovana.

Jovana progovorila o trudnoći: "Videće se sve kroz vreme"

Jedna od tema koja je posebno privukla pažnju javnosti jeste mogućnost da Jovana ponovo postane majka. Ipak, voditeljka nije želela da otkriva konkretne detalje, poručivši da će se sve znati kada za to dođe vreme.

"Ja znam da to sada interesuje javnost, ja na to pitanje neću dati odgovor, videće se sve kroz vreme. Živimo u vremenu gde imamo puno negativne energije, zato imamo toliko tajnih trudnoća. Ja sam osoba koja ne priča puno o privatnom životu", objasnila je voditeljka.

Da i on priželjkuje proširenje porodice, potvrdio je i Tigar, koji nije krio da zajedno rade na tome.

"Radimo na tome, nadamo se tome, a biće kako Bog kaže", poručio je Miloš.

Veliko svadbeno veselje zakazali za sledeću godinu

Iako su se već zavetovali jedno drugom pred Bogom, Jovana i Miloš planiraju da naredne godine organizuju veliko slavlje. Voditeljka je objasnila da je njihovo dosadašnje venčanje bilo intimnog karaktera i da prava svadba tek predstoji.

„Svadba je sledeće godine u novembru, ovo je bilo venčanje“, otkrila je Jovana.

Tigar je potom opisao kako je izgledao njihov poseban dan, naglasivši da im nije bilo važno veliko slavlje, već da ljubav ozvaniče pred Bogom, u prisustvu najbližih.

"Ovo je bilo venčanje iz ljubavi, prvo venčanje pred Bogom i za mene i za Jovanu. Nismo pravili veliko veselje, ovo je bilo samo za rođake i za familiju, da znaju ljudi koje nismo zvali. Planiramo veliku svadbu sledeće godine, biće svi pozvani", rekao je Miloš.

Jovana je dodala da su sve odluke donosili zajedno i da im broj gostiju nije bio prioritet, već emocija i značaj trenutka koji su želeli da podele sa najbližima.

1/4 Vidi galeriju Jovana Jeremić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Sve mi to zajedno pričamo, planiramo. Kako izgleda?! Ovo je sve bilo iskreno i iz duše, da označimo našu veliku ljubav. Nije nas interesovalo da li će biti 200 ljudi ili 20, ovo je čista ljubav, prava ljubav, koja traje godinu dana tačno. Smuvali smo se u novembru, venčali smo se u novembru i želimo da se ostvarimo kao roditelji", rekao je Tigar.

Miloš se osvrnuo i na početak njihove veze, otkrivši da nije prošlo mnogo vremena pre nego što je shvatio da sa Jovanom želi da izgradi porodicu i provede život.

"Kada sam shvatio?! Već posle tri do pet meseci od našeg zabavljanja, razmišljao sam da želim da se venčamo i da se ostvarimo kao roditelji, a iz dana u dan je ova ljubav sve jača. Ja živim mnogo disciplinovano, spartanski... Svako ima uspone i padove, treniram svaki dan, tako da smo sada zajedno u tome. Nikada bolje nije izgledala", rekao je Tigar.

Jovana je na njegove reči dodala da je njihova povezanost mnogo dublja od fizičke privlačnosti.

"To je duhovno stanje, nije samo fizičko“, istakla je voditeljka.

Posebno zanimljiv deo razgovora odnosio se na odnos Miloša i Jovanine ćerke Lee. Tigar je istakao da je devojčicu prihvatio kao svoje dete i da svakodnevno učestvuje u njenim obavezama.

"Super, Leu sam prihvatio kao svoje dete, provodimo vreme zajedno. Kada treba povedem je u školu, iz škole, kod profesorke", ispričao je Miloš.

Voditeljka se dotakla i odnosa sa bivšim partnerima, a na pitanje da li bi joj smetalo da Miloš na njihovo veliko svadbeno slavlje pozove bivšu suprugu, istakla je da nema problem sa njegovom prošlošću.

"Nisam iz tog fazona, mene ne zanima šta je bilo pre mene", rekao je Tigar.

Jovana je potom objasnila da se odnosi sa bivšim partnerima razlikuju u zavisnosti od toga da li iz prethodne veze postoje zajednička deca. Osvrnula se i na odnos svog bivšeg supruga Vojislava Miloševića i sadašnjeg partnera.

"Nije isto bivši muž, bivša žena i bivša devojka, a i bivši muž s kojim imam dete... Što se tiče Voje i Miloša, oni su u korektnom odnosu, Voja je moj iskren prijatelj, ima svoj život", zaključila je Jovana.

Otkrila zašto je venčanje organizovala u tajnosti

1/5 Vidi galeriju JOVANA JEREMIĆ NA PROSLAVU 32. ROĐENDANA DOŠLA SA MASKOM! Voditeljka u ŠIK izdanju, oko nje baloni, zlatnim slovima njeno IME! Foto: ATA images

Jovana je objasnila da tajno venčanje nije bilo slučajno, već da je želela da taj dan bude organizovan onako kako je sama zamislila, bez obaziranja na komentare okoline.

- Zato što živim život za sebe, ne za javnost, ne živim za to šta će ko da kaže. Prema svim ljudima koji nisu bili ni u širem smislu dobri prema meni, takvim ljudima ne izlazim u susret, udaljila sam se i otvaram se prema ljudima koji su bili korektni prema meni. Ne živim za okolinu, selo, ja pišem svoju ličnu legendu. Pravila sam za sebe taj događaj...Sve je ono kako sam zamislila, i više od toga. Moja venčanica je bila italijanska. Venčanica je čista svila, vrlo je svedena. Ja volim tu igru sa katoličkom religijom, matrone i način na koji oni doživljavaju religiju. Ceo ambijent tvrđave, Kalemegdana i crkve svete Petke. Nećeš verovati, upravo u toj crkvi sam se molila za sebe, svoje dete i za to da dođe čovek koji je zaslužan Jovane Jeremić - rekla je Jovana.

Voditeljka nije uspela da sakrije emocije kada je govorila o ocu, za kog je želela da bude prisutan i vidi je srećnu na dan venčanja.

-Tata. Zaplakala sam se, žao mi je što nije bio tu da vidi koliko sam srećna, otišao je pod zemlju gledajući mene jako tužnu, u koju sam ja upala ne svojom krivicom. On je otišao u grob ne samo nesrećan jer mene takvu gleda, nego i zabrinut da li ću uspeti da nađem svoju sreću. Meni je otišao tata, ali mi je tata poslao Miloša - rekla je Jovana.

"Nije mi toliko važno šta će da kaže moja mama"

Osvrnula se i na odnos sa majkom, otkrivši da ona nije prisustvovala venčanju, ali da joj je poslala poklon i čestitala.

- Moja mama, ona je uvek srećna kada sam ja srećna, njoj je važno da je Lei dobro. Nije mi toliko važno šta će da kaže moja mama, ja se nikada nisam sa njom slagala i radila sam kontra od onoga što je smatrala da je dobro za mene i smatram da sam uspela jer nisam podlegala uticaju porodice, odnosno moje majke. Nikada mi nije bilo važno njeno mišljenje - rekla je Jovana.