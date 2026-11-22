Slušaj vest

Emina Jahović i večeras, 22. novembra, održava koncert u Sava Centru, nastavljajući niz nastupa kojima je oduševila publiku. Kao što to obično biva kada je reč o velikim muzičkim događajima, brojne poznate ličnosti, prijatelji i bliski saradnici okupili su se kako bi joj pružili podršku i uživali u njenim pesmama.

Evo ko je sve od poznatih tu

Posebnu pažnju privuklo je prisustvo Eminine majke, koja ovog puta nije sedela u prvom redu, što je inače često slučaj na ovakvim događajima.

Među poznatima koji su došli da podrže pevačicu našao se i Savo Perović, koji je stigao u društvu majke Suzane Perović Blondi, nekadašnje rijaliti učesnice.

1/13 Vidi galeriju Emina Jahović i večeras, 22. novembra, održava koncert u Sava Centru, nastavljajući niz nastupa kojima je oduševila publiku Foto: Kurir

U Sava Centru bila je i Marijana Mateus, koja nije propustila priliku da uživa u Emininom nastupu.

Prvo pojavljivanje nakon razvoda

Oštro oko našeg paparaca zabeležilo je i dolazak manekenke Svetlane Bjelan, koja se nedavno razvela od košarkaša Alekse Radanova. Ovo je ujedno i njeno prvo pojavljivanje u javnosti nakon ljubavnog brodoloma, pa nije promakla pažnji prisutnih i okupljenih fotoreportera.