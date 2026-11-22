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Na platformi Peticije.hr pokrenuta je inicijativa kojom se od splitskog gradonačelnika Tomislava Šute traži da otkaže nastup Jakova Jozinovića 31. decembra i spreči njegovo finansiranje novcem iz javnih fondova.

Peticija je u trenutku pisanja članka imala više od 1.600 potpisa.

Zašto traže otkazivanje koncerta?

Razlog nezadovoljstva su Jozinovićevi raniji nastupi u Novom Sadu i Nišu. Pokretači peticije smatraju da je pevač svojim odlukama zanemario "osećanja preživelih vukovarskih logoraša", koji su se, prema njihovim navodima, protivili njegovom koncertu u novosadskoj dvorani SPENS.

1/8 Vidi galeriju Jakov Jozinović Foto: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Oni kažu da su navodno nakon pada Vukovara 1991. godine u toj dvorani bili zatočeni hrvatski branitelji i civili, kao i da su tamo bili izloženi zlostavljanju. Tvrde da su preživeli logoraši apelovali na Jozinovića da otkaže nastup ili ga premesti na drugu lokaciju.

Kao dodatni razlog za pokretanje peticije navode i njegov koncert u Nišu, koji je održan tri dana pre 18. novembra, datuma kada se obeležava godišnjica pada Vukovara. Autori inicijative ističu da su i u Nišu tokom Domovinskog rata bili zatočeni i zlostavljani hrvatski branitelji i civili

Više od 1.600 ljudi potpisalo peticiju

Inicijativa nosi naziv "Split pamti! – Otkazivanje nastupa Jakova Jozinovića nakon pevanja u logoru SPENS i Nišu", a u njoj se iznose neistinite i krajnje uvredljive optužbe da se u hali "SPENS" nekada nalazio koncentracioni logor za Hrvate. Ovakve tvrdnje predstavljaju nedopustivo izvrtanje činjenica i pokušaj da se jedan objekat, koji je od svog osnivanja simbol sporta, kulture, zajedništva, susreta i saradnje među ljudima, predstavi u potpuno drugačijem svetlu.

Peticiju je do trenutka pisanja članka potpisalo 1.646 ljudi. Pokretači žele da prikupe ukupno 5.000 potpisa.

Dinu Merlinu otkazan koncert u Splitu

1/5 Vidi galeriju Dino Merlin Foto: Boba Nikolć, BoBa Nikolić

Podsetimo, i Dino Merlin se našao u sličnoj situaciji, kada je otkazan njegov planirani koncert u Splitu, koji je trebalo da bude održan 30. decembra na splitskoj Rivi. Ipak, razlog za odustajanje od ovog nastupa bili su finansijski razlozi, a ne političke ili istorijske optužbe. Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta saopštio je da do potpisivanja ugovora sa muzičarem neće doći.

Prethodno je više od 20.000 građana potpisalo peticiju kojom su zahtevali da se koncert otkaže, a novac predviđen za njegovu organizaciju preusmeri na nabavku PET/CT uređaja za Klinički bolnički centar Split.