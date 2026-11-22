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Pevač Savo Perović pojavio se na koncertu Emine Jahović u društvu svoje majke Suzane Perović Blondi, a njihov dolazak nije prošao nezapaženo.

Majka i sin razgovarali su sa predstavnicima medija i tom prilikom otkrili zanimljive detalje iz privatnog života. Savo se prisetio strogog odrastanja i vaspitanja koje je imao, govorio je o svom iskustvu u rijalitiju, ali i o prijateljstvu sa Lunom Đogani. Blondi je, s druge strane, jasno stavila do znanja šta misli o eventualnom ulasku u "Elitu 10", a u svom prepoznatljivom stilu našalila se i na račun izlazaka i zarade.

Savo šokirao priznanjem o majci

1/5 Vidi galeriju Pevač Savo Perović pojavio se na koncertu Emine Jahović u društvu svoje majke Suzane Perović Blondi, a njihov dolazak nije prošao nezapaženo. Foto: Kurir

„Ja sam išao da berem prut i da skidam gaće da bi me mama tukla, eto toliko je mama bila stroga“, prisetio se Savo Perović.

Njegova majka Suzana Perović Blondi nije imala dilemu kada je reč o mogućem učešću u narednoj sezoni rijalitija, pa je bez ustručavanja iznela svoj stav.

Blondi odbrusila na pitanje o ulasku u "Elitu 10"

1/6 Vidi galeriju Suzana Perović Blondi ima profil na Onli fansu Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/Red Tv

„Nema šanse da uđem u Elitu 10, meni se tamo ne sviđa, tamo su najgori ljudi. Ja se nikada u životu neću prodati, pre ću poći bez para tamo gde je normalno. Nije to to više. Sve najgore mogu da kažem“, poručila je Blondi.

Savo o prijateljstvu sa Lunom Đogani

Savo se potom osvrnuo na svoje učešće u rijalitiju, ističući da zbog tog iskustva ne žali, jer mu je donelo mnogo lepih stvari, ali i prijateljstva koja su opstala i nakon izlaska iz programa. Posebno je izdvojio Lunu Đogani, sa kojom je i danas u kontaktu.

„Ja se ne kajem što sam bio u rijalitiju. Deset meseci jednog iskustva, meni je rijaliti dosta toga pružio, više dobrog, nego lošeg. Stekao sam dva najbolja prijatelja Lunu Đogani i Višnju. Svakako sam blagosloven. Sa Lunom se stalno čujem, ali se malo ređe viđamo, jer se teško usklađujemo zbog obaveza sa decom. Volim da budem kući, uživam u miru i tišini, dosadan sam“, iskreno je rekao pevač.

Blondi otkrila od čega živi, pa nasmejala sve izjavom o novcu

Na kraju razgovora, Blondi je progovorila i o tome kako se snalazi, a njen odgovor nasmejao je prisutne.

„Sad sam mnogo opasna, kako izađem u grad meni daju po 100 evra i ja donesem 1.000 kući. Šalim se. Ja sam mnogo emotivna“, rekla je Suzana Perović Blondi.

Prodaje fotografije na sajtu za odrasle

1/7 Vidi galeriju Majka pevača Sava Perovića, Suzana Blondi već određeno vreme prodaje svoje intimne fotografije i snimke na sajtu za odrasle, a njemu, kako je jednom prilikom otkrio, to ne smeta. Foto: Sonja Spasić, Damir Dervišagić, Sonja Spasić, Printscreen/Instagram

Podsetimo, majka Save Perovića, Suzana Blondi novac zarađuje prodavajući intimne slike na sajtu za odrasle.

Kako je Savo Perović jednom prilikom pričao, u početku mu nije bilo svejedno kada je njegova majka donela odluku da se gola slika i te slike prodaje, međutim kasnije je shvatio da je napravila pravi potez.

- Moja majka je otvorila profil na sajtu za odrasle i tamo plasira fotografije koje je i inače objavljivala na društvenim mrežama. Shvatila je na vreme da postoje platforme na kojima će neko da plati za to što će ona da objavi i nemam problem s tim, mene to ne ugrožava. Nije mi neprijatno da vidim fotografije svoje majke, a pričali su da moja majka radi za pare, to su gluposti. Da je ona radila za pare, ja bih imao barem jedan album sada – priznao je Savo za Hype TV.