MAJKA POZNATOG PEVAČA ZARAĐUJE OD GOLOTINJE! Pojavili se kod Emine Jahović, ona šokirala priznanjem: Daju mi po 100 €, donesem 1.000 € kući!
Pevač Savo Perović pojavio se na koncertu Emine Jahović u društvu svoje majke Suzane Perović Blondi, a njihov dolazak nije prošao nezapaženo.
Majka i sin razgovarali su sa predstavnicima medija i tom prilikom otkrili zanimljive detalje iz privatnog života. Savo se prisetio strogog odrastanja i vaspitanja koje je imao, govorio je o svom iskustvu u rijalitiju, ali i o prijateljstvu sa Lunom Đogani. Blondi je, s druge strane, jasno stavila do znanja šta misli o eventualnom ulasku u "Elitu 10", a u svom prepoznatljivom stilu našalila se i na račun izlazaka i zarade.
Savo šokirao priznanjem o majci
„Ja sam išao da berem prut i da skidam gaće da bi me mama tukla, eto toliko je mama bila stroga“, prisetio se Savo Perović.
Njegova majka Suzana Perović Blondi nije imala dilemu kada je reč o mogućem učešću u narednoj sezoni rijalitija, pa je bez ustručavanja iznela svoj stav.
Blondi odbrusila na pitanje o ulasku u "Elitu 10"
„Nema šanse da uđem u Elitu 10, meni se tamo ne sviđa, tamo su najgori ljudi. Ja se nikada u životu neću prodati, pre ću poći bez para tamo gde je normalno. Nije to to više. Sve najgore mogu da kažem“, poručila je Blondi.
Savo o prijateljstvu sa Lunom Đogani
Savo se potom osvrnuo na svoje učešće u rijalitiju, ističući da zbog tog iskustva ne žali, jer mu je donelo mnogo lepih stvari, ali i prijateljstva koja su opstala i nakon izlaska iz programa. Posebno je izdvojio Lunu Đogani, sa kojom je i danas u kontaktu.
„Ja se ne kajem što sam bio u rijalitiju. Deset meseci jednog iskustva, meni je rijaliti dosta toga pružio, više dobrog, nego lošeg. Stekao sam dva najbolja prijatelja Lunu Đogani i Višnju. Svakako sam blagosloven. Sa Lunom se stalno čujem, ali se malo ređe viđamo, jer se teško usklađujemo zbog obaveza sa decom. Volim da budem kući, uživam u miru i tišini, dosadan sam“, iskreno je rekao pevač.
Blondi otkrila od čega živi, pa nasmejala sve izjavom o novcu
Na kraju razgovora, Blondi je progovorila i o tome kako se snalazi, a njen odgovor nasmejao je prisutne.
„Sad sam mnogo opasna, kako izađem u grad meni daju po 100 evra i ja donesem 1.000 kući. Šalim se. Ja sam mnogo emotivna“, rekla je Suzana Perović Blondi.
Prodaje fotografije na sajtu za odrasle
Podsetimo, majka Save Perovića, Suzana Blondi novac zarađuje prodavajući intimne slike na sajtu za odrasle.
Kako je Savo Perović jednom prilikom pričao, u početku mu nije bilo svejedno kada je njegova majka donela odluku da se gola slika i te slike prodaje, međutim kasnije je shvatio da je napravila pravi potez.
- Moja majka je otvorila profil na sajtu za odrasle i tamo plasira fotografije koje je i inače objavljivala na društvenim mrežama. Shvatila je na vreme da postoje platforme na kojima će neko da plati za to što će ona da objavi i nemam problem s tim, mene to ne ugrožava. Nije mi neprijatno da vidim fotografije svoje majke, a pričali su da moja majka radi za pare, to su gluposti. Da je ona radila za pare, ja bih imao barem jedan album sada – priznao je Savo za Hype TV.