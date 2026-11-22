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Odnos voditeljke Jovane Jeremić i njene majke Olge godinama intrigira javnost, budući da je njihov odnos prolazio kroz različite faze, od velikih nesuglasica do trenutaka međusobne podrške i razumevanja.

Iako je Jovana nedavno otkrila da njena majka nije prisustvovala njenom venčanju sa Milošem Stojanovićem Tigrom, ne krije da prema njoj, uprkos povremenim sukobima, oseća veliko poštovanje i ljubav. O njihovom odnosu obe su ranije govorile pred kamerama, a njihove izjave otkrile su koliko su zapravo slične, ali i koliko često dolazi do razmimoilaženja.

"Ponosna sam na Jovanu, ali malo mora da prikoči"

1/5 Vidi galeriju Jovana Jeremić Foto: Kurir Televizija

Olga je jednom prilikom stala pred televizijske kamere i bez ustezanja iznela svoje mišljenje o ćerki, priznavši da joj često daje savete, ali da nije sigurna koliko ih Jovana zaista prihvata.

"Ponosna sam na Jovanu, ali malo mora da prikoči. Nikad dosad nisam dala izjavu za televiziju. Ja Jovani dajem 101 savet, ali nisam baš sigurna da li sluša", istakla je tada Olga.

Sa druge strane, Jovana je priznala da su njih dve veoma slične po temperamentu, zbog čega često dolazi do nesuglasica. Ipak, voditeljka ne krije da joj je majka jedan od najvećih uzora i da je upravo od nje nasledila brojne osobine.

Ovako izgleda majka Jovane Jeremić:

1/7 Vidi galeriju Odnos voditeljke Jovane Jeremić i njene majke Olge godinama intrigira javnost, budući da je njihov odnos prolazio kroz različite faze, od velikih nesuglasica do trenutaka međusobne podrške i razumevanja Foto: Printscreen, Kurir Televizija

"Moja majka, onda kad je ne nerviram i kad sam dobra - samo je dobro lažem! Toliko slične, a toliko različite. Borba večita, al' je volim. Čak i kada se ne slažemo. Na nju sam nasledila sposobnost, čast i da sam žena biznismen", navela je Jovana jednom prilikom.

Posebnu pažnju privuklo je i Jovanino priznanje da je majku u jednom periodu blokirala na društvenim mrežama, zbog čega su njih dve komunikaciju održavale posredstvom njenog tadašnjeg partnera Dragana Stankovića.

Majku blokirala na društvenim mrežama, pa komunicirale preko bivšeg dečka

"Moja mama je često na blok listi, takvi su nam karakteri, onda oni komuniciraju sa Draganom", iskreno je ispričala voditeljka.

Jovana Jeremić: "Majka mi nije bila na venčanju, nije mi važno šta će da kaže"

1/7 Vidi galeriju Jovana Jeremić svadba Foto: Printscreen

Osvrnula se i na odnos sa majkom, otkrivši da ona nije prisustvovala venčanju, ali da joj je poslala poklon i čestitala.

- Moja mama, ona je uvek srećna kada sam ja srećna, njoj je važno da je Lei dobro. Nije mi toliko važno šta će da kaže moja mama, ja se nikada nisam sa njom slagala i radila sam kontra od onoga što je smatrala da je dobro za mene i smatram da sam uspela jer nisam podlegala uticaju porodice, odnosno moje majke. Nikada mi nije bilo važno njeno mišljenje - rekla je Jovana.

Na pitanje da li je majka bila na venčanju, odgovorila je:

- Nije, moja sestra je bila, moja mama nije došla jer je u žalosti za tatom, ali je poslala poklon. Najnormalnije je čestitala sve. Nije bila na prvom venčanju, nije ni na drugom. Moja okolina se dobro slaže, ja svoju majku poštujem, ali taj odnos mene i nje je odnos poštovanja.