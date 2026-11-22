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Željko Samardžić oglasio se povodom neistinitih informacija koje su se pojavile na društvenim mrežama, a u kojima se tvrdi da je navodno bio fiktivno zaposlen u Pošti Srbije. Pevač nije želeo da prećuti ove optužbe, već je javno reagovao i oštro demantovao navode, ističući da nikada nije imao nikakve veze sa ovim preduzećem.

Stao na put glasinama

Samardžić je u komentaru ispod objave objasnio da živi od prihoda koje ostvaruje nastupajući, kao i od penzije koju prima. Posebno je istakao da je tokom života uredno izmirivao sve poreske obaveze prema državi Srbiji, te da ga posebno pogađa činjenica da se ovakve tvrdnje ponavljaju iz godine u godinu, naročito uoči njegovih koncerata.

1/5 Vidi galeriju Željko Samardžić oglasio se povodom neistinitih informacija koje su se pojavile na društvenim mrežama, a u kojima se tvrdi da je navodno bio fiktivno zaposlen u Pošti Srbije. Foto: Printscreeen, Printscreen/kurir, Bojan Petrović

„Nemojte mi zameriti ali ja se moram po ko zna koji put oglasiti povodom ove laži o meni. Nikad u životu nisam imao nikakve veze sa Poštom Srbije. I nije tačno da sam ikad bio na bili kom platnom spisku. Živim isključivo od mojih koncerata i od moje penzije. Redovno sam uvek plaćao poreze državi Srbiji i redovno kao penzioner plaćam porez na ekstra profit. Mislim da je veliki greh optužiti nevinog čoveka. Interesantno mi je da svake godine kad je najava mojih koncerata ide ista lažna priča o Pošti. Nekome izgleda mnogo smeta to što oni koji veruju u istinu dolaze na moje koncerte. Razmislite dobro da vam neko tako lažno optužuje vašeg dedu ili oca kako bi se osećali. U ovo vreme interneta i laži sve je moguće pa i da vas mrze bez razloga. S ljubavlju i poštovanjem Željko Samardžić“, napisao je pevač.

Dugo nije znao da ima bolest

Podsetimo, Željko je nedavno govorio o bolesti koju dugo nije znao da ima.

1/11 Vidi galeriju Željko Samardžić koncert Foto: Bojan Petrović

- To je jedna autoimuna bolest štitne žlezde koja stvara povremene probleme. Čim sam krenuo sa redovnim terapijama, sve je bilo u redu. Svako jutro popijem po jednu tableticu i to je to - kazao je Samardžić jednom prilikom i dodao:

- Žene uglavnom obolevaju od te bolesti, ali, eto, mene je zadesilo i nosim se sa tim kako znam i umem. Kasnije sam saznao da dosta mojih prijatelja ima Hašimoto sindrom, a ja sam ga imao dugo, a da to nisam ni znao.