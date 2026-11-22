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Pevač Srećko Šušić stekao je veliku popularnost devedesetih godina kao deo "Južnog vetra", a sada je progovorio o svojim počecima i životu pre pojavljivanja na estradi. On je priznao da je zarađivao ogromne svote novca, a jedno vreme je radio i kao administrativni radnik.

Srećko je jako dugo radio kao administrativni radnik dok je pevanje smatrao hobijem i sa bendom je nastupao samo vikendima.

1/4 Vidi galeriju Srećko Šušić Foto: Kurir TV, Printscreen/TikTok

- Bio sam službenik. Radio sam u firmi „Magnum“, pošto sam inače iz Kraljeva. Tada sam počeo da radim u toj firmi, ali sam istovremeno počeo da se bavim i muzikom. Imao sam svoj bend, pevali smo po kafanama i tako je sve krenulo. Bogami, deset godina sam to radio. Deset godina sam radio oba posla, i administrativni i kafanski. Kafana je moja sudbina, upravo kako je govorio Toma Zdravković. Kafana je nešto posebno. Bez obzira na to kojim se poslom baviš i koliko je taj posao naporan, uvek je lepo da uveče izađeš, opustiš se i dobiješ neku drugu energiju - rekao je pevač, pa progovorio o zaradi.

- Osamdesete su bile dobre godine. Već se naslućivala neka kriza, ali se ipak dobro živelo. Međutim, kafana je bila mnogo isplativija. Ono što si kao administrativni radnik zarađivao za mesec dana, sa bendom si mogao da zaradiš za dve ili tri večeri. Zaista je bilo dobro - rekao je on.

"Južni vetar je bio zabranjen"

1/3 Vidi galeriju Srećko Šušić Foto: Youtube, Printscreen YouTube, Printscreen/Pink TV

Podsetimo, Šušić je govorio i o popularnosti "Južnog vetra i izazovima sa kojima su se suočavali".

- Popularnost se desila brzo. Ne znam da li je to bilo zato što sam bio novo ime, pa su ljudi iz radoznalosti slušali sve što sam snimio, ali činjenica je da je album odlično prošao. U to vreme radio je imao mnogo veću ulogu nego danas. ’Južni vetar’ je gotovo bio zabranjen na televizijama, jer su tu muziku smatrali šundom - rekao je on.