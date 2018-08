DRAMA VODITELJKE, PRESELO JOJ LETOVANJE: Dušica Jakovljević zarobljena na aerodromu, u policiji provela 35 minuta!

Popularna voditeljka Dušica Jakovljević je u potpunom šoku jer joj se godišnji odmor pretvorio u pravi pakao kada je krenula kući.

Mislila je da će kao i svi putnici stići kući brzo, ali let kojim je trebalo da stigne u Beograd je izbrisan sa reda letenja.

"Putnici iz Srbije zarobljeni na aerodromu u Hurgadi!!! Od dva sata nemamo nikakve informacije o našem letu!!! Let je pre sat vremena skinut sa reda letenja!!! Pet pouta sam pokušala da dođem do nekoga, tri puta su me lagali, a dva puta tražili da im dam psaoš!!! Imamo jedno dete sa temperaturom, deca spavaju po prljavim pocepanim stolicama! Horor", napisla je voditeljka Dušica Jakovljević koja ne zna šta više da uradi pa je pomoć potražila i u policiji.

"Išla sam u policiju da pitam kada će biti let, cimali su me 35 minuta i na kraju nisam mogla da dobijem nikakvu informaciju", rekla je voditeljka u videu koji je postavila.

Dušici ovo nije prvi peh tokom letovanja, ali je svakako najozbiljniji od svih koji je zadesio.

