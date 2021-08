POSTALA SAM BABA TREĆI PUT, SAD ĆU DA SE NAPIJEM! Zlata Petrović presrećna zbog rođenja malog Šijana, otkrila na koga BEBA LIČI!

Zlata Petrović stigla je u Surčin povodom proslave rođenja malog Zorana Šijana.

Zlata je istakla da je i ona postala baba i da je to njen unuk.

foto: Zorana Jevtić

"Ne može samo ona da bude baba i ja sam baba. Mislili smo da će biti posle dvadesetog, juče me je zvala Goca, kaže sutra, stavila sam i stolove i sve, kaže sutra se porađa. Ja sam krenula da plačem od sreće, ništa lepše. Poželela sam ono što ja želim sebi i ptica na grani zna šta je ona meni. Svi znaju da smo mi Tuta i Guta. To su moja deca, zato sam rekla da sam postala baka treći put, sad ću lepo da se napijem. Goca je baš uzbuđena i radosna i zaplače, i ja sa njom. Videla sam sliku bebe, isti je Mirko. Mislim da će on da bude prelepo dete, samo neka je živo i zdravo", rekla je Zlata.

foto: Zorana Jevtić

Kurir.rs/M.M./A.D.

