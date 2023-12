OVO JE DOKAZ DA DRAGANA MIRKOVIĆ IMA NAJBOLJU PUBLIKU! Na bilbordu slika folk dive, a tek da vidite poruku: Oduševićete se!

Dragana Mirković je neko ko je poznat po tome da svoje fanove uvek maksimalno ispoštuje, pa makar to značilo i ostajanje satima posle nastupa ili koncerata za fotografisanje s njima, davanje autograma i slično.

Upravo je to jedan i od razloga zašto joj publika uzvraća na spektakularan način poštovanje, što je i sada bio slučaj, kada joj je njena obožavateljka - Slađana Veselinović, porukom na na ogromnom bilbordu na Slaviji, čestitala 40 godina postojanja na estradi.

- Gago, hvala za sve pesme, iskrene osmehe, divned trenutke, emocije i sve ostalo što te čini baš takvom kakva jesi. Srećna jubilej - stajalo je u poruci.

Inače, koncert folk dive u Beogradu zakazan je za 29. decembar. Baš tada, Dragana Mirković obeležiće punih 40 godina karijere. Mega zvezda folk muzike će spektaklom u "Štark Areni" 29. decembra otpočeti i veliku regionalnu turneju.

Podsetimo, Dragana Mirković je u šou- programu "Rame uz rame sa Draganom" otkrila da je od publike za dvadeset godina karijere dobila svoju zvezdu na nebu.

- Na primer 2004. godine, kada mi je bilo dvadeset godina karijere, dobila sam svoju zvezu na nebu, zavedenu u američkom i švajcarskom institutu, sa kordinatama, koja se zove Dragana Gaga Mirković. Nosim je u svom novčaniku, kao ličnu kartu. Nisam znala da to može da se uradi. Zlatne ruže, razne plakete gde oni meni daju nagradu. Oskar, to nije dovoljno. Oni šta napišu, i kakvu nagradu naprave, na primer Zlatni mikrofon, sa takvim natpisom, to je prosto neverovatne.Tetovaže. Molim ih da to ne rade, meni je žao, ali kakve tetovaže imaju i u kom su fazonu.. Ja nemam reči i zato slobodno mogu reći pred bilo kim. Može da mi se pojavi najveća američka zvezda, ima da joj kažem "moja publika je najbolja na svetu!" - rekla je ona.

