PRAVI VAJB DEVEDESETIH! Pogledajte kako su učesnici POZNATOG plesnog takmičenja DOČEKALI OCENE ŽIRIJA: Bravo! "Pokidali" ste!

Nakon prvog izazova, u takmičenju talenata "Rame uz rame sa Draganom" ekipi u žiriju: Dragani Mirković, Jovanki, Bebi i Ivanu pridružio se legendarni pevač Ivan Gavrilović, sa kojim je usledio i novi izazov baš iz opusa muzičara - "Devedesete", poznatom po legendarnom hitu "Dvesta na sat". A pevajući tu pesmu je i ušao u studio.

foto: kurir tv

- Što se tiče te pesme nisam bio svestan da će biti toliki hit. Trebalo je ubaciti nešto inovativno da bi ubacio svoj pečat... - rekao je, pa dao svoje mišljenje o Dragani Mirković i njihovom poznanstvu:

- To je jedna žena koja je pozitivna ceo život i koja je uvek bila nasmejana i uvek je želela dobro drugome. Njene pesme su toliko dobre da traju i da će trajati i stotinu leta - rekao je.

Nakon srdačnog dočeka pevaču, učesnici su pokazali šta znaju uz "pun gas" poznatih hitova iz minulih devedesetih.

Zatim, žiri je dao svoje mišljenje i ocenio ih.

- Svi igrači su dali taj "vajb" devedesetih i uspeli... - rekao je Gavrilović.

Jako ste napredovali - dopunila je njegove reči Mirković, a Beba i Jovanka se složile.

Usledilo je saopštavanje rezultata:

Aleksandra Radić - Podsetila si me na Slađu Đogani da je to neverovatno! Večeras si dobila 38 poena - rekla je Mirković, a Jovanka je ipak imala zamerku: - Samo si u jednom drugom delu ispala iz ritma.

foto: kurir tv

- Ja to nisam video, protiv toga sam što je ona rekla - rekao je Gavrilović.

Negovan Jovičić: - Tebi Negovane mozak radi trista na sat! Bio si fantastičan, 39 poena! - rekla je MIrković, a Beba i ostali u žiriju se složili.

Nađa Potočnik: - Dobila si 37 poena! - rekla je Mirković.

- Ti si zvezda u povoju, to se vidi - složila se Jovanka.

Radomir Pajić: - "Pokidao" si i ja tu ništa ne bih menjala, 40 poena - rekla je Mirković, a ostali se složili.

Kristina Vasić: -Moja mala crnkinja, ti si mene oborila sa nogu. Baš si bila dobra, imaš 39 poena! - složili su se svi u žiriju. Beba je savetovala da se ne ponavlja u koracima.

Anton Elkin: - Ti imaš rusku dušu i ma koliko da igraš drsko i grubo ti imaš to nešto u sebi. Menjaš se ti i sve je to super, ali to nešto milo imaš u sebi. Dobio si 38 poena - rekla je Dragana.

Bogdanka Kelča: - I ti si harizmatična i "bomba"! Imaš sve! Samo je pitanje nijansi šta ti više legne ... Broj bodova je 37 večeras...

Milan Trifunović Bugi: - Ti si "iskidao" samo tako... OD sad te zovem MC Bugi, na nivou zadatka... Večeras za tebe 39 poena

Mirela Petrović: - Originalno i kreativno - I ti večeras imaš 39 poena - reklsi u žiriju.

Zoran Stepanović: - Baš sam se zabavila! Super! Baš si me iznenadio, 27 poena - kaže Mirković.

Ivana Đorđević: - Dobila je pohvale, ali i kritike od Bebe i Jovanke, i 37 poena

Nemanja Nikolić: - Standardno fenomenalan, 38 poena - istakla je Mirković.

Dragana Nikitović: - Svaka ti čast! Tebe je nemoguće ne voleti, 34 poena.

Stefan Vukašinović: - Dobio si 40 poena!

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

03:03 NEIZDRŽLJIVO POTRESNO I EMOTIVNO U EMISIJI RAME UZ RAME SA DRAGANOM! Zadatak koji su dobili igrači, ostavio ih je neutešne! POGLEDAJ I PROBAJ DA NE ZAPLAČEŠ!