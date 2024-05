ZA GASTOZA SE I DALJE SKUPLJAJU PARE! Nakon hapšenja na Tajlandu na društvenim mrežama širi se apel (FOTO)

Kao bomba pre nekoliko nedelja odjeknula je vest da se Nenad Marinković Gastoz nalazi u pritvoru na Tajlandu, jer ga je tamošnja policija uhapsila zbog prekomerene količine alkohola.

foto: Printscreen Amidži šou

Ovu vest je tada za Kurir potvrdio njegov advokat Denis Kurtović.

Tada je bilo najavljeno da će Gastoz posle nekoliko dana biti pušten, ali se on nije oglašavao, te je nepoznato gde se nalazi. Sada se putem društvenih mreža širi apel za prikupljanje novca da mu se pomogne.

foto: Printscreen

Podsetimo, advokat Gastoza za Kurir je otkrio detalje i razloge zbog kojih Marinković lišen slobode.

- Nenad Marinković Gastoz je usled upravljanja motociklom zaustavljen od strane pripadnika policije u Puketu u Tajlandu, i tom prilikom je alkotestiran. Utvrđeno je da ima 1,6 promila alkohola (više od dozvoljenog), i iz tog razloga mu je određeno policijsko zadržavanje. Kada je priveden do prostorija policijske zgrade, uočio je da mu je istekla viza par dana pre tog događaja. Imajući u vidu to da su u Tajlandu novogodišnji praznici, te da državni organi ne rade tokom istih, biće zadržan do 17. aprila, kada se i očekuje njegova deportacija u Republiku Srbiju. Na kraju bih u njegovo lično ime demantovao sve medije koji su objavili da su kod njega pronađene bilo kakve nedozvoljene psihoaktivne supstance ili da je upravljao pod dejstvom istih.

Bonus video:

00:25 OSEĆAM SE KAO ERA OJDANIĆ! Gastoz otkriva kako se provodi na odmoru: Ako UMREM, neka to bude ispod PALME!