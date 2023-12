ŠOK DETALJI IZ KARIJERE DRAGANE MIRKOVIĆ! Folk diva se vratila na scenu zbog NJIH, evo zašto je PRELOMILA: Dali su sve od sebe...

Dragana Mirković, ima sve ono o čemu mnogi sanjaju. Pored blistave karijere, koju nije obeležio ni jedan skandal, ima porodicu koja joj je na prvom mestu.

U novoj epizodi "Rame uz rame sa Draganom" pevačica je otkrila da je u jednom trenutku mislila da se više nikada neće vratiti na scenu, jer je bila posvećena svojoj deci, što joj je bio glavni prioritet. Međutim, fanovi nisu mogli da se pomire s njenom odlukom, za koje je specijalno snimila ploču.

foto: Printscreen YouTube

- Dok su deca odrastala, ja sam lično mislila da više neću imati karijeru, napravila sam pauzu od četiri godine i smatrala sam da do 2000. što je bilo, to je to. Međutim, fanovi su dali sve od sebe. Molili su me, čak je bilo i suza da se vratim. Onda sam odlučila da 2004. snimim ploču zbog njih. Smatrajući da ću to da im poklonim i da će se na tome završiti. Nije se tome završilo, kao što vidite. Nastavila sam da pevam, ali u mnogo manjoj meri. Mnogo sam više bila kod kuće, posvećena deci. Što je sasvim normalno, jer drugačije ne bih pristala. Publika je prihvatila taj kompromis da ja neke stvari ne mogu više da radim kao nekada. Stvarno im hvala na razumevanju i na tome što su shvatili koliko mi znači što sam sa Markom i Manuelom - rekla je diva.

Novi zabavni format Kurir televizije "Rame uz rame sa Draganom" emituje se svake subote i nedelje od 20 časova. foto: Kurir Televizija Najveća regionalna muzička zvezda Dragana Mirković sa svojim timom izabrala je 14 takmičara koje će voditi kroz uzbudljivu avanturu. Oni će se gotovo tri meseca boriti za priliku da nastupaju sa Draganom Mirković na njenom jubilarnom koncertu, ali i za glavnu nagradu, koja iznosi čak milion dinara.

Kurir.rs/K.M.

Bonus video:

05:20 Lepa Brena i Dragana Mirković