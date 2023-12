"PLAKALA SAM ČITAV DAN!" Dragana Mirković je sa dekom načinila prve muzičke korake, a evo šta ju je NAJVIŠE RASTUŽILO!

Dragana Mirković jedna je od najvećih zvezda na Balkanu, a njena karijera traje gotovo 40 godina. Ipak, malo ko zna da je za njenu karijeru zaslužan deka, zahvaljujući kome se i desila ljubav prema muzici.

Folk diva će u novoj epizodi "Rame uz rame sa Draganom", koja će biti emitovana večeras od 20 sati na Kurir televiziji, otkriti da je sa dekom načinila prve muzičke korake. Međutim, to je za nju bilo jako potresno i tužno iskustvo.

foto: Printscreen YouTube

- Prva izvorna pesma koju je hteo da me nauči je bila "Devojka sokolu zulum učinila". Međutim, to je pretužna pesma za jedno dete od 5 godina gde su sokolovi-ptići izgoreli i ja sam plakala čitav dan. Tako da, to nije prva pesma koju sam naučila, odmah je prešao na sledeću. Bilo mu je jako žao, nije pretpostavio da će to toliko da me pogodi. "Jutros mi je ruža procvetala" je prva pesma koju sam načila da pevam.

foto: Printscreen YouTube

Novi zabavni format Kurir televizije "Rame uz rame sa Draganom"

Najveća regionalna muzička zvezda Dragana Mirković sa svojim timom izabrala je 14 takmičara koje će voditi kroz uzbudljivu avanturu.

foto: Kurir Televizija

Oni će se gotovo tri meseca boriti za priliku da nastupaju sa Draganom Mirković na njenom jubilarnom koncertu, ali i za glavnu nagradu, koja iznosi čak milion dinara.

Kurir.rs/K.M.

Bonus video:

05:20 Lepa Brena i Dragana Mirković