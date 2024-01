OVO JE BILA POSLEDNJA ŽELJA ANDRIJANE LAZIĆ: Pevačica je imala VELIKE SNOVE, a ono što su uradili za nju tokom sahrane SLAMA SRCA

Pevačica Andrijana Lazić, koja je tragično preminula nakon pada sa 24. sprata zgrade u Dubaiju, ostavila je neizbrisiv trag na muzičkoj sceni. Pevčica je sahrana u Velinom Selu, gde su se okupili porodica, prijatelji i obožavaoci da joj odaju poslednju počast.

Pre nego što se desila tragedija, Andrijana je vredno radila na pesmama i spotovima koji su predstavljali plod njenog rada tokom meseci. Bila je rešena da objavi svoje najnovije stvaralaštvo i time ostavi neizbrisiv trag na muzičkoj sceni. Njena poslednja želja bila je da njene pesme objavi i spotove, ali nažalost ona to nije uspela da uradi, pa se to desilo tokom njene sahrane. Andrijanin muzički opus predstavlja emotivno putovanje kroz koje je pevačica prenosila svoje misli, emocije i iskustva. Kroz svoje pesme, dotakla se različitih tema, od ljubavi i radosti do tuge i patnje, ostavljajući dubok i trajan utisa.

Tokom sahrane, prisutni su se prisećali Andrijane kao talentovane umetnice, ali pre svega kao tople i brižne osobe. Njeni najbliži izrazili su zahvalnost svima koji su pružili podršku u ovim teškim trenucima, ističući važnost Andrijaninog nasleđa i muzičkog doprinosa.

Njeni tekstovi i melodije ostaju kao sećanje na talentovanu pevačicu koja je svojom muzikom dotakla srca mnogih. Njena poslednja želja ispunjena je objavljivanjem pesama i spotova.

