BILO JE MNOGO EMOTIVNO, ALI JEDAN MOMENAT JE BIO POSEBNO SNAŽAN Aca Sofronijević otkrio šta ga je najviše ganulo na svadbi (VIDEO)

Harmonikaš Aleksandar Aca Sofronijević koji je nedavno stupio u bračne vode podelio je u emisiji Puls Srbije o sveže utiske sa svoje svadbe.

- Prvo, ja zahvaljujem svim medijima što su to tako lepo i pričali i pratili. To ja zaista nisam očekivao. Čak me je moj otac Radovan malo i grdio jer je mislio da sam ja zvao novinare. Govorio mi je što si ih toliko zvao, a ja mu kažem nisam ćale, sami su došli. Bilo je mnogo lepo, jako emotivno i jako uspešno. Žurka je zaista uspela i svi su se provodili kao da im se ženi brat, ili im se udaje sestra što je divno.Znači Novak je bio barjaktar iobavio je tu dužnost zaista fantastično. Svaka čast. Nije to lako zaista

Ipak jedan trenutak je izdvojio kao najemotivniji:

- Mnogo je bilo emotivno posebno kad smo došli po mladu. To je meni nekako najači utisak ostavilo kao i onaj deo crkvenog končanja u hramu Svetog Save. A posle veselje kao veselje, standardno. Svi su tu došli da se lepo provedu i imali smo odličan izbor muzike. Fantastičan orkestar Filipa Miladinovića, Zvonko Bogdan kao zvezda večeri. Sjajno. Tu je bio i gudački kvartet koji je svirao na početku i gospon Tamburaši. Ja sam se baš dobro proveo, a i malda što je i bio cilj.

Kaže da su i neki gosti koji inače nisu skloni ustajanju sa stolice na veseljima svi do jednog bili na nogama.

- Neki gosti koji uvek sede, svi su oni bili na nogama. Mi smo kao mladenci preneli tu energiju i ljubav, podigli smo celu celu svadbu na noge. Nisam stigao da sredim utiske, već sutradan smo počeli da sviramo. Ja sam kao zvanično na medunom mesecu, a evo me kod vas na Kurir televiziji.

