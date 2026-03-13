Ivan Stanić nakon sedam godina od učešća u „Zvezdama Granda“, vratio se u Grand i to mršaviji nego ikad. Pevač koji je u takmičenju imao skoro 100 kilograma, otkrio je kako je smršao, a priznao je i da su ga pri dolasku preplavila sećanja na dane takmičenja, kada je kao tinejdžer pravio prve korake na estradi.

- Kada sam ušao na kapiju, odmah su mi se vratila sećanja na vreme takmičenja, kada sam bio u „Zvezdama Granda“. Lepo je ponovo biti ovde. Nisam se mnogo promenio, samo sam izgubio nekoliko kila, to je neka moja promena. Tad sam imao osamnaest, devetnaest godina - rekao je Ivan.

Pevač je u razgovoru za Grand portal otkrio kako je uspeo da potpuno promeni izgled.

- I nisam se mnogo promenio, samo sam izgubio nekoliko kilograma. U takmičenju sam imao više od 90, blizu 100 kilograma. Smršao sam oko 11 kilograma, sada sam na nekih 85. Nije bilo teško, imao sam mentora i poseban režim ishrane. Vrlo brzo sam skinuo kilograme, bez velikog opterećenja. Kada se zainatim, to mora tako. Hteo sam zbog spotova, ovog života i posla da smršam. Sada je sve lakše - rekao je Ivan za Grand.

Ivan Stanić Foto: Nikola Klepić

Proglasili ga kraljem bakšiša

Nekadašnji učesnik muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“ Ivan Stanić nedavno je proglašen „kraljem bakšiša“ zbog ogromnih suma novca koje zarađuje na raznim slavljima.

- Hvala Bogu, gde god da dođemo bude bakšiša. To je valjda neka moja sreća - rekao je pevač.

On najviše para uzme kada peva pesme Šabana Šaulića.

Iako ne zna tačan iznos koji je dobio samo za tu numeru, pevač je priznao da su tokom te noći ukupno zaradili oko 10.000 evra.

