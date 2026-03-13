Pevačica Edita Aradinović prokomentarisala je sukob između Aleksandre Mladenović i Džejle Ramović, koji je zapalio društvene mreže.

Gostovanje Aleksandre Mladenović i Džejle Ramović u emisiji "Amidži šou" privuklo je veliku pažnju javnosti. Mnogi smatraju da se Aleksandra prema Džejli ponela neprofesionalno, a svoj sud o celoj situaciji dala je i Edita.

"U javnom svetu čoveka ne oblikuju samo izgled ili govor - sve se to može naučiti. Ko ne voli i ne razume svoj narod, kako će onda neko voleti nas kao narod? Jezivo... Aleksandra je htela da kaže da se imidž gradi i stvara i da neko može da deluje najbesprekornije, a da vodi demonski život, uz dobar PR i pametne poteze - ali može biti i suprotno. Džejla je, opet, na svoj način lepo rekla da postoje javne ličnosti koje ne moraju da daju višak informacija o sebi, jer mediji sutra mogu time da se bave. Ne vidim razlog za dramu, ali vidim razlog za brigu, jer smo kao narod previše sujetni, ljubomorni, nesrećni i ogorčeni. Nek nam je Bog u pomoći", napisala je Edita u komentaru ispod klipa iz "Amidžija".

Međutim, tu se nije zaustavila, pa je narednim oglašavanjem dodatno uzburkala javnost.

"Šta ti misliš da je time htela da kaže? Ja sam to razumela upravo onako kako je i rekla - da javne ličnosti često žive dvojne živote, dok javnost zna samo za jedan. Recimo, ima javnih ličnosti koje koriste drogu, odlaze u druge države i tamo se drogiraju na žurkama sa strancima, a onda se vrate ovde i žive sasvim normalno, pa to nikada niko i ne sazna. To je samo primer, nebitno je ko je i odakle je. Aleksandra je jednostavno srčana i temperamentna, dok je Džejla pitoma i nežna. Upravo te razlike u karakteru čine da izgleda kao da su ušle u sukob, iako to zapravo nije slučaj", poručila je Edita.

Evo zašto je Aleksandra Mladenović napala Džejlu

- Meni se to zgadilo jako da idem po emisijama, novinari... Čim sam stala na scenu mene su masakrirali i odmah mi se zgadilo. Ja volim da čuvam stvari za sebe i mislim da sam puno srećnija tako. Ja kačim na Instagram ono što mi odgovara, ja kačim dokle mene čini srećnom da ljudi znaju. Ne smatram da je moja dužnost da plasiram sve, volim privatni život i čuvam to moje malo tiho... - rekla je Džejla.

- To nije lako ako se baviš pevanjem i ako ti ide - rekao je voditelj.

- Da ne bih sada uvredila, lako je, samo možda neće - nasmejala se pevačica.

- Kako da ne, to si sada glupo rekla, ispada da mi za koje se sazna, da želimo da se sazna, naravno da ne. Mi ne idemo u druge države da se krijemo, nego živimo u Beogradu - rekla je Aleksandra.

- Taman sam rekla da će se neko uvrediti ako pogrešno shvati - rekla je Džejla.

- Niko ne želi da da svoj život na tacni... Pričaš generalno da tako sakriješ život - rekla je Aleksandra.

- Šta se o meni pisalo nije ni o kome toliko kada smo već ušli u diskusiju, samo viška ne mora da bude. Neko, možda ti ne, ali plasiramo više nego što želimo - rekla je Džejla.

- Nije lako da se sakrije privatni život - rekla je Aleksandra.

