Folker Radiša Trajković Ðani je hitno operisan na VMA.

Njemu je sinoć pozlilo u stanu, nakon čega je pozvana Hitna pomoć. Zbog jako lošeg stanja u kojem se nalazio, hitno su ga prevezli na Vojno medicinsku akademiju. Tamo je odmah operisan, a kako se saznaje folker je i dalje na aparatima, prenosi Telegraf.

"Đani je od utorka hospitalizovan"

Podsetimo, kako je prvi pisao Kurir, popularni folk pevač Radiša Trajković Đani se od utorka nalazi na lečenju na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Prema informacijama do kojih smo došli, pevaču se rade detaljni pregledi celog organizma, zbog čega su lekari odlučili da ga zadrže na bolničkom ispitivanju kako bi utvrdili tačno zdravstveno stanje i eventualnu terapiju.

Naša saznanja nedavno je potvrdila i njegova supruga Slađana Trajković.

-Tačno je, Đani je od utorka hospitalizovan. Lekari su odlučili da urade detaljne analize i preglede kako bi bili sigurni da je sve u redu. On je uvek optimističan i pun života, pa verujemo da će rezultati biti dobri -kratko je rekla Slađa za Kurir.

Pre godinu dana imao operaciju u Ljubljani

Podsetimo, Radiša Trajković Đani važi za jednog od najveselijih i najenergičnijih pevača na estradi, a publika ga godinama pamti po brojnim hitovima i atmosferi koju pravi na nastupima. Upravo zbog toga mnoge njegove kolege i fanovi šalju poruke podrške i žele mu brz oporavak.

Pre tačno godinu dana Đani je pušten iz bolnice u Ljubljani, gde je operisao ruku koju je slomio na više mesta tokom skijanja u Italiji, o čemu smo ranije pisali.

Njegova supruga se nije odvajala uz njega, te se sve vreme trudila da mu olakša putovanje, kako bi sve pravilo zarastalo.

Podsetimo, Radiša Trajković Đani doživeo je tešku povredu na skijanju u Italiji. Đaniju je pomoć ukazana na stazi, odmah su mu zavili ruku i stavili ga na nosila, a potom prebacili do kola Hitne pomoći.