Pre nekoliko dana ponovo je izbio žestok sukob između Kristijana Golubovića i Kristine Spalević, zbog kojeg je morala da interveniše policija. Kristina je Golubovića prijavila za porodično nasilje, a potom ga optužila i za krađu, zbog čega je Golubović sada rešio da iznese svoju verziju događaja.

Kristijan se oglasio

Kristijan je izjavio da nije namerno spakovao nakit prilikom napuštanja zajedničkog stana, ali je dodao da ne namerava da vrati zlato, s obzirom na optužbe za klevetu.

- Čujem da me je neko optužio da sam neki nakit ukrao. Ja nikakav nakit nisam ukrao sem u nekim zlatarama u prošlosti kada sam pljačkao. Pošto sam prijavljen policiji, ja sam u onoj brzini kada su mi rekli: "Spakuj stvari", uzimao stvari i pakovao u kese. Nisam imao vremena da se detaljno spakujem i iselim iz svog stana, koji ja plaćam, nego sam morao tako da odem, da budem odjuren. U tim momentima nisam razmišljao čije je šta i da li sam nešto dečje pokupio jer je sve bilo pomešano od zajedničkih stvari. Sve sam nasumice pakovao, bez namere. Kada vas neko nabedi da ste uradili nešto što niste i imate sa zakonom posla, da se objašnjavate da li ste krivi ili ne... To je najteža stvar u mom životu, ja sam 20 godina proveo na robiji za ono što nisam uradio. Sada sam doživeo da me neko sa 56 godina optužuje za nešto što nisam uradio i optužuje me iz mog rođenog stana koji ja plaćam i još me optuži da sam nakit izneo. Sve u tom stanu, od igle do lokomotive je moje, kupljeno od mojih para i zarađeno od mog krvavog truda i poštenog rada. Ako sam i nešto pokupio slučajno, još ne znam jer sve stvari koje sam pokupio taj dan kada mi je policija rekla da moram da napustim svoju kuću, su mi razbacane. Deo je u kući gde se nalazim sada, deo je u gepeku ostao, ni ne interesuje me šta ima unutra i šta će biti sa tim stvarima ni da li ima nakita od nekoga kome sam ja platio taj nakit - rekao je on i dodao:

- Izlazi objava da sam ukrao nakit, pa demantuje da nisam ukrao nakit već da sam vratio nakit. Objavila me kao lopova, pa sam se ja pokajao i vratio nešto. Nakit nisam uzeo, nisam vratio, a sada i ako postoji kod mene neću da ga vratim jer sam optužen da sam ga ukrao i nisam dobio izvinjenje niti objašnjenje šta se desilo. Ovo je istina.

"Dok sam bila u policiji došao je i uzeo moj nakit iz stana"

Podsetimo, Kristina je Kristijana Golubovića prijavila policiji, a kako je tvrdila u obraćanju na Instagramu, on je iskoristio taj trenutak da uzme sve vredno iz stana.

- Stvarno nisam želela da se oglašavam povodom bilo čega kao što sam dala reč da neću, možda nešto shvatite između redova. Neću odustati od sudskog postupka za sve što mi se desilo, za sve što sam trpela sve ove godine, ali to je sad manje važno - rekla je ona i dodala:

- Vrhunac se dešava sada kada sam krenula da izađem. Hoću da uzmem naočare i nakit da stavim koji sam inače kupila na rate. Zapravo nisam ni otplatila još taj nakit, uzela sam ga preko njegove prijateljice i vidim da je on dok sam ja davala izjavu policiji, kad je spakovao svoje stvari, spakovao i moj nakit. Možete li da zamislite to. Znači, ovo sam stvarno morala da podelim sa vama. Znači žene dobro gledajte - otkrila je Kristina.

Komšiluk opisao detalje drame

Ekipa Kurira bila je u naselju Voždovac, gde Kristijan i Kristina žive, kako bismo od njihovih komšija saznali nove detalje incidenta koji je odjeknuo u javnosti.

Tamo smo zatekli komšinicu, koja živi na istom spratu kao poznati rijaliti par.

- Od njih samo neki stresovi od kad su se doselili ovde. Bio je haos, čula se vika iz njihovog stana. Ja živim na spratu sa njima. Teška svađa, gomila ružnih reči, uvrede. Videla sam je sinoć da je uplakana izašla iz stana. Posle sam od komšinice čula da je sve prijavljeno policiji. Dobro je da se reagovalo na vreme, da se ne završi tragično. Oni su baš problematični, stalno se čuju neke raspravke kod njih. Dva dana ne mogu da sastave i da žive u miru. Katastrofa - rekla nam je komšinica, pa otkrila i razlog njihovog burnog odnosa:

- Kocka je sigurno razlog. Kristijan je baš zavistan od kocke. Tu odmah je veliki kazino i kladionica, on zna noćima da ne dolazi kući i da do fajronta ostaje u kazinu, rulet valjda. U poslednje vreme češće je bio u kazinu, nego kod kuće. Sve je podredio tome. Potroši sve pare i onda su u problemu. Skoro je Kristina napravila lom i rusvaj unutra, upala je jednu noć i demolirala lokal. Zaposleni su hteli da zovu policiju, a on ju je smirivao. Ona je tad vrištala i psovala, probudili su ceo kvart. Katastrofa. Težak je to porok. Najbolje je da svako krene svojim putem - rekla nam je uznemirena komšinica.