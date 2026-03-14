Zvezda Granda Džejla Ramović održala je prvi nastup u Beogradu nakon skandala i okršaja sa Aleksandrom Mladenović u Amidži šou. Ramovićeva je otkrila da se kod nje ništa nije promenilo posle skandala i da joj zbog toga nije skočila cena u Beogradu.

- Ništa nisam zamerila Aleksandri i nisam se čula s njom. Nismo se uopšte čule. Primetila sam da se pisalo svašta, ali mi je drago da su ljudi shvatili šta sam ja zapravo rekla - rekla je Džejla pa dodala.

- Što se mene tiče, sve najlepše. Ja sam došla, lepo se pozdravila. Aleksandru stvarno volim i poštujem. Mi smo se zapravo takmičile zajedno. Imala sam 12 godina kada smo bile zajedno u istoj sezoni Zvezda Granda, ja nju znam jako mnogo - rekla je Ramovićeva i otkrila da nije ni na koga konkretno mislila kada je rekla da ljudi nepotrebno eksponiraju privatan život.

- Ni na koga nisam mislila konkretno. To je rečeno generealno, ne odnosi se na javne ličnosti ni na širu publiki. To je generalno, što želiš da sačuvaš za sebe, ne objavljuješ, bar je u mom slučaju tako, a drugi neka rade kako žele - rekla je Džejla.

Podsetimo, Džejla je u emisiji istakla da svoj privatni život ne krije, već da dozira u plasiranju događaja iz privatnog života u javnost, te je tako pecnula koleginice i kolege priznavši da je veoma lako da se sakrije privatni život, ali da mnogi, kako je rekla, neće.

- Meni se to zgadilo jako da idem po emisijama, novinari... Čim sam stala na scenu mene su masakrirali i odmah mi se zgadilo. Ja volim da čuvam stvari za sebe i mislim da sam puno srećnija tako. Ja kačim na Instagram ono što mi odgovara, ja kačim dokle mene čini srećnom da ljudi znaju. Ne smatram da je moja dužnost da plasiram sve, volim privatni život i čuvam to moje malo tiho... - rekla je Džejla.

- To nije lako ako se baviš pevanjem i ako ti ide - rekao je voditelj.

- Da, ne bih sada uvredila, lako je, samo možda neće - nasmejala se pevačica.

- Kako da ne, to si sada glupo rekla, ispada da mi za koje se sazna, da želimo da se sazna, naravno da ne. Mi ne idemo u druge države da se krijemo, nego živimo u Beogradu - rekla je Aleksandra.

- Taman sam rekla da će se neko uvrediti ako pogrešno shvati - rekla je Džejla.

- Niko ne želi da da svoj život na tacni... Pričaš generalno da tako sakriješ život - rekla je Aleksandra.

- Šta se o meni pisalo nije ni o kome toliko kada smo već ušli u diskusiju, samo viška ne mora da bude. Neko, možda ti ne, ali plasiramo više nego što želimo - rekla je Džejla.