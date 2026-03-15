Neda Ukraden svojevremeno je govorila o bivšem suprugu i ocu njene ćerke Milanu Bilbiji.

Neda Ukraden je, naime, nakon razvoda mužu ostavila stan, a kako je isticala ostali su u dobrim odnosima i nakon rastanka.

"Bio je jako dobar čovek, veliki intelektualac"

- Jedina sam žena koja je ostavila mužu stan. Sud je meni dodelio dete. Od svakog nastupa sam ja ulagala. Svaki razvod je ružan, bilo je groznih reči, ali treba zadržati dostojanstvo zbog deteta. Ja sam njemu uvek bila prijatelj, ali i on meni. Nikad ne bih dala da neko kaže neku ružnu reč protiv njega. Ja znam koje su njegove mane najbolje. Bio je jako dobar čovek, veliki intelektualac... On se tu nije snašao i patio je zbog toga, ali ja za to nisam kriva. Sačuvali smo poštovanje jedno prema drugom - rekla je ranije Neda Ukraden.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Da je moj bivši muž živ, sigurno bi bio ponosan. Ono što sam pisala o muškarcima koje sam volela nikako nije uvredljivo. Zapravo, sve su to bile prave ljubavi, niko tu nikoga nije molio za ljubav, rekla je pevačica za "Grand Online" nakon što je izdala knjigu.

"Tužna sam što nisam mogla da odem na sahranu"

Milan Bilbija preminuo je 2013. godine u Crnoj Gori, gde je i sahranjen, a on i Neda bili su u prijateljskim odnosima do kraja njegovog života.

Međutim, pevačica je bila sprečena da otputuje na njegovu sahranu jer je morala da ostane u Beogradu da čuva unuke, bliznakinje Nedu i Aleksandru.

- Tužna sam što nisam mogla da odem na sahranu s mojom Jelenom. Morala sam da ostanem kod kuće s Pecom (zetom, prim. aut.) da čuvam bliznakinje, rekla je tada.

Neda Ukraden nekada

Neda Ukraden poznata je po svojoj vitalnosti i mladalačkom duhu, a neretko na svom Instagram nalogu otkriva kako izgleda u osmoj deceniji.

Pevačicine fotografije uvek izazivanju pažnju javnosti, a i danas važi za jednu od najlepših dama na našoj estradi.

Malo ko se seća da se Neda na početku karijere pojavila kao fatalna crnka sa dugom kosom i da su muškarci gubili dah zbog nje.

Neda Ukraden je svoju karijeru započela sa samo 17 godina. Snimila je pesmu "Igra bez kraja", sa kojom je pobedila na prvom festivalu "Vaš šlager sezone". Ali 1980. godine menja svoj imidž i otpočinje saradnju sa Đorđem Novakovićem i Rajkom Dujmovićem, odakle sve kreće uzlaznom putanjom i sve do dana današnjeg pravi hitove koji se ne zaboravljaju.