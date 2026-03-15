ZBOG AFERE POLITIČARA I LJUBAVNICE GODINAMA BILA ZABRANJENA: Bila je zvezda stare Juge, a onda se našla u centru skandala
Jasna Zlokić danas puni 70. godina, a malo ko u bivšoj Jugoslaviji nije znao za pesmu "Skitnica". Ona se napraslo povukla sa scene, zapravo je bila zabranjena, a sve zbog velikog skandala koji joj je u neku ruku i obeležio karijeru.
Naime, Jasna Zlokić je bila i te kako popularna, međutim zbog pesme "Pismo" našla se u središtu skandala. Jasna rođena je u Veloj Luci, baš kao i njen kolega Oliver Dragojević.
Zabranjena pesma
Ova pevačica je već kao tinejdžerka izgradila karijeru muzičara, a 1974. godine je osvojila titulu Prvog glasa Dubrovnika.
Zlokićeva 1986. godine nastupila u Splitu a tekst pesme “Pismo” izaziva ogroman skandal na festivalu, te pesma nije smela da se pušta na radiju do 1990. godine.
Mediji su tada podigli veliku prašinu oko toga, a pompa se podigla jer se u numeri ljubavnica obraća zakonitoj suprugi. Jasna je nastavila sa pevanjem, a o spornom tekstu "Pisma" je rekla. Ono što je dodatno rasplamsalo skandal bile su glasine da je tekst pesme zapravo inspirisan stvarnom ljubavnom aferom koja je uključivala jednog poznatog političara i njegovu ljubavnicu.
- To je malo provokativna pesma i malo neobičnog teksta, ali vrlo životnog. Čula sam za tu priču da nije smela da se pušta na radiju. Možda su veliki moralisti smatrali da nije zgodno da se to peva - izjavila je ona svojevremeno.
Jasna Zlokić iza sebe ima tri platinasta albuma i velike hitove kao što su "Skitnica" i "Adio Bella". Pevačica je snimila 20 albuma, a u Beogradu je dva puta, 1984. i 1989., proglašena pevačicom godine. Kao mlada vreme je najviše provodila uz more, na barci, u igri i vinogradima.
Starija sestra Mirjana je takođe pevala,ali muzičkli autoritet u familiji bila je majka Olga.
Tekst pesme "Pismo"
Ne, nemojte, baciti ovo pismo
Mada se nikada, upoznale nismo
Vi znate što je prava sreća
A ja sam bila uvijek samo treća
Pismom neću vas, zamarati dugo
Vas dvoje ste stvoreni, jedno za drugo
Ja sam tek jedna od vaših bura
Obična, prolazna avantura
Da, krala sam ga, vama krala sam ga
I sad mi je žao
Al' vjerujte mi, ne, nije mi, ne
Više no vama dao
Sad vraćam vam ga
Evo, vraćam vam ga
Jer poslije dosta vina
On priznao je, meni priznao je
Da voli vas i sina
On priznao je, sebi priznao je
Da voli vas i sina
Ja sam tek jedna od vaših bura
Obična, prolazna avantura
Da, krala sam ga, vama krala sam ga
I sad mi je žao
Al' vjerujte mi, ne, nije mi, ne
Više no vama dao
Sad vraćam vam ga
Evo, vraćam vam ga
Jer poslije dosta vina
On priznao je, meni priznao je
Da voli vas i sina
Krala sam ga i voljela ga
I sad mi je žao
Al' vjerujte mi, ne, nije mi, ne
Više no vama dao
Sad vraćam vam ga
Evo, vraćam vam ga
Jer poslije dosta vina
On priznao je, meni priznao je
Da voli vas i sina
On priznao je, sebi priznao je
Da voli vas i sina
Ne može bez vas i sina
Da voli vas i sina