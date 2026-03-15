Zabranjena pesma

Tekst pesme "Pismo"

Ne, nemojte, baciti ovo pismo

Mada se nikada, upoznale nismo

Vi znate što je prava sreća

A ja sam bila uvijek samo treća

Pismom neću vas, zamarati dugo

Vas dvoje ste stvoreni, jedno za drugo

Ja sam tek jedna od vaših bura

Obična, prolazna avantura

Da, krala sam ga, vama krala sam ga

I sad mi je žao

Al' vjerujte mi, ne, nije mi, ne

Više no vama dao

Sad vraćam vam ga

Evo, vraćam vam ga

Jer poslije dosta vina

On priznao je, meni priznao je

Da voli vas i sina

On priznao je, sebi priznao je

Da voli vas i sina

Ja sam tek jedna od vaših bura

Obična, prolazna avantura

Da, krala sam ga, vama krala sam ga

I sad mi je žao

Al' vjerujte mi, ne, nije mi, ne

Više no vama dao

Sad vraćam vam ga

Evo, vraćam vam ga

Jer poslije dosta vina

On priznao je, meni priznao je

Da voli vas i sina

Krala sam ga i voljela ga

I sad mi je žao

Al' vjerujte mi, ne, nije mi, ne

Više no vama dao

Sad vraćam vam ga

Evo, vraćam vam ga

Jer poslije dosta vina

On priznao je, meni priznao je

Da voli vas i sina

On priznao je, sebi priznao je

Da voli vas i sina

Ne može bez vas i sina

Da voli vas i sina