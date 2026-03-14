Ivana Selakov, poznata pevačica i autorka brojnih hitova, otkrila je kako je njen neuspeh na takmičenju „Zvezde Granda“ 2005. godine postao prekretnica u njenoj karijeri.

Autsajder

Iako je tada mislila da ne pripada muzičkoj sceni, danas je jedna od najuspešnijih pevačica u regionu, a Saša Popović nije smatrao da će daleko da dogura.

Ivana je 2005. godine došla na audiciju za „Zvezde Granda“, ali se odmah osetila kao autsajder.

Foto: Marko Karović

- Devojke su bile na štiklama, našminkane, sve sija od šljokica, a ja sam došla u ravnim čizmama, farmerkama i džemperu - prisetila se Ivana. Iako je prošla audiciju, eliminisana je u prvom krugu glasanja putem SMS-a:

- Već tada sam shvatila da tu ne pripadam. Ipak, Saša Popović voli da kaže da sam ja jedina koja je uspela, a da nije prošla u ‘Zvezdama Granda na početku - izjavila je Ivana.

Uživa sa partnerom i ćerkicom

Danas Ivana Selakov niže hitove, puni koncertne dvorane i uživa u porodičnom životu sa partnerom Peđom Mirkovićem i ćerkom Krunom. Iako nisu u braku, njihova ljubav traje godinama, a Ivana ističe da je sada zadovoljnija sobom više nego ikada.

"Papira neće biti"

- Papira neće biti i što bi sad menjali kad smo sve uradili, najbitniju stvar smo uradili, imamo dete. Nema potrebe niti imam sad neku želju da to organizujem imam sad neke potpuno druge prioritete, dobro nam je, funkcionišemo, obeležili smo 15 godina zajedničkog života, mislim da je to jedan ozbiljan staž sa papirom ili bez, tako da u današnje vreme je uspeh i 15 godina opstati sa zajedno – ispričala je nedavno Ivana.

kurir/blic