Aleksandra Mladenović osvrnula se na bivša prijateljstva i estradne odnose.

Pevačica je priznala šta ju je najviše koštalo u životu i šta za nju znači biti pravi prijatelj.

"Naivnost me košta"

Mladenovićeva važi za jednu od pevačica koja nema dlake na jeziku, te je priznala da li to utiče na njen posao i život.

- Više me je koštala naivnost, ne iskrenost. Većina ljudi ispadne nefer i zabiju ti nož u leđa. Ni hvala ne očekujem više. Ja ne volim ništa iza leđa da pričam, volim sve u lice. Ne želim nekoga da gledam u facu i lažem - rekla je Aleksandra i dodala:

- Mene je svašta zabolelo. Sedeli su sa mnom, a pričali loše okolo. Mnogo puta sam izdana od strane prijatelja, ali nije mi žao. Za mene je prijateljstvo, pre svega, jedna velika lojalnost. To ako neko glumi godinu ili dve, ne može zauvek, kad tad se pokaže. Što se tiče kolega, mi se podržavamo, razumemo, pričamo, ali pravo drugarstvo je nešto sasvim drugo. Kao prijatelji iz detinjstva, ili moja kuma Vanja... Sa kolegama sam koleginica - govorila je Aleksandra za TV Adria.

"Alkohol ne pijem uopšte"

Aleksandra Mladenović priznala je kako je uspela da izgubi 10 kilograma.

- Izbacila sam alkohol i otišlo je 10 kilograma. Nije bilo planirano, samo sam shvatila da mi alkohol ne prija. Nisam ja pravila probleme ili incidente, ali samshvatila da ne želim da pijem uopšte. Nemam ni želju ni potrebu, ni nameru... Sa društvom kad proslavim nešto bitno i veliko, svadba, krštenje, tu nazdravim samo. Ali, kada izađem ovako u grad pijem vodu i sok od jabuke - rekla je pevačica.