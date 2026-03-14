Boban Zdravković progovorio je o počecima Jelene Karleuše i otkrio da je baš on na njenom prvom albumu "Ogledalce" pevao prateće vokale.

Jednom prilikom u razgovoru s novinarima, pevač se prisetio davnih dana.

"Milo mi je što sam bio deo njenog početka"

- Bio sam veliki prijatelj s Divnom Karleušom. Sada sam u super odnosima s Jelenom. Pevao sam joj prateće vokale za prvi album. To retko ko zna. Mene je Divna zvala, a ona je toliko nama pevačima pomagala da ja to nisam mogao da odbijem. Jeca je bila dete i meni je bilo drago da joj pomognem. Velika energija se odmah osetila kod nje, i potencijal. Milo mi je što sam bio deo njenog početka - kazao je Boban za jutjub kanal Svetski radio, pa prokomentarisao i Jeleninu današnju karijeru, ali i stavove koje redovno iznosi.

- Ona je velika zvezda. Ima svoj fazon. To što radi, hrabro radi. Svaka joj čast, nije lako raditi to tako. Uvek mi je milo da je vidim. Jelena ima i taj poseban stil oblačenja, a imam i ja, pa smo po tome vrlo slični - rekao je pevač.

"Divna je bila duša od čoveka"

Prisetio se i druženja s Jeleninom majkom.

- Ona je bila sastavni deo estrade. Mnogo nam je značila svima i mnogo nam je pomogla. To je jedna duša od čoveka - naveo je Zdravković, a na pitanje da li je isprobao Jelenin novi parfem, rekao je:

- Nisam, ali sam čuo da se super prodaje. Nema sumnje da je to savršen miris i parfem.

Tužnih 7 godina bez Divne

Divna Karleuša, poznata novinarka i voditeljka napustila nas je 3. marta pre 7 godina.

Pored medijskog posla, Divnu pamtimo i kao učesnicu rijaliti formata kao što su "Farma", "VIP Veliki brat", "Parovi" i "Akademija debelih".

Najpoznatija u javnosti je kao majka Jelene Karleuše.

Rođena je u Sloveniji, u mestu Ptuj, 25. januara 1958. godine, a u pubertetu i završene osnovne škole preselila se u Pulu i Zagreb. Nešto kasnije je otišla u Beograd gde je završila Devetu beogradsku gimnaziju i upisala Pravni fakultet. Studije nikada nije završila jer se izuzetno mlada udala, rodila ćerku, te se potpuno posvetila porodici.

Divna je, takođe imala talenta i za slikanje, te joj je bila želja da upiše Akademiju umetnosti, ali je odustala jer nije bila primljena.

Otac Karleuše bio je pilot Jurij, po nacionalnosti Slovenac, a majka joj je bila Darinka iz Doboja. Nažalost, otac joj je poginuo kada je ona imala samo 10 godina. Majka je Divnu i njenu roenu sestru dovela u Srbiju, prvo u beogradsku opštinu Zemun, a kasnije na Novi Beograd gde su od Vojske dobili stan.