Porodica je najveća podrška Milici Todorović otkako je na svet donela sina Bogdana. Njena majka, Jasmina, brine o unuku i trudi se da ćerki olakša postporođajni period, ističući da je izuzetno ponosna na nju.

Milica Todorović je, podsetimo, sinoć bila gost na koncertu Indire Levak, bivše pevačice grupe "Colonia".

Sada je Jasmina podelila fotografiju ćerke pred nastup, a potom i kadrove sa bine kada su Milica i Indira podigle atmosferu do usijanja.

- Svet voli pobednike...LJUBAV - napisala je u opisu Jasmina.

Organizuje sinu krštenje u tajnosti

Podsetimo, Milica Todorović planira uskoro da krsti sina i to u strogoj tajnosti.

Kako je Milica Todorović velika vernica, izabrala je da se sveti čin krštenja obavi u jednom manastiru na obodu Beograda.

- Milica uživa u majčinstvu i trudi se da svaki slobodan trenutak provede sa Bogdanom. Želja joj je da sve bude skromno, ali lepo i dostojanstveno - otkrio je izvor blizak pevačici.

Dečak će uskoro napuniti 40 dana, a u celokupnoj organizaciji slavlja pevačici najveću podršku pruža upravo njen partner. On je uključen u sve detalje i trudi se da joj maksimalno olakša pripreme, što Milici u ovim trenucima mnogo znači. Inače, ona se samo jednom oglasila otkako se saznalo da je rodila dete oženjenom muškarcu i tada je rekla da okolnosti pod kojima se porodila nisu jednostavne.