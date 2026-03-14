Naš pevač Nikola Sarić Sajko, ne pojavljuje se često u javnosti nakon što se proslavio u muzičkom takmičenju "Operacija Trijumf", a sada nakon toliko godina otkriva čime se bavi.

Čuveni Sajko je za medije ispričao da i dalje nastupa, samo ne stalno pred objektivom kamere, a otkrio je i kako danas gleda na aktuelne muzičke žanrove, dok u pauzama od posla odmara na placu van Beograda, koji je sredio po svom ukusu.

- Algoritam se nekako zaglavio kada sam ja u pitanju. Uvek se u javnosti priča o istim temama, a inače nisam previše pred kamerama. Pričalo se da sam zapostavio muziku i da sam u ugostiteljstvu, a istina je da jeste nešto bilo sa lokalima, ali pre nekoliko godina. Ništa se to ne dešava sada.

Jeste bilo tako do 2019. godine, ali od tada ima sedam godina i svašta se promenilo. Vratio sam se svom zanatu, nikad se nisam vratio u pravom smislu reči u medije i sviram sa bendom. Ne stavljam se zapravo u prvi plan i to je to - rekao je Sajko.

Sajko danas izgleda ovako:

Kako danas izgleda Nikola Sarić Sajko

O braku sa starijom ženom

Pitan je i zbog čega se toliko pričalo o njegovoj 10 godina starijoj supruzi Milici, kao i o tome što se isticala previše ta razlika u godinama među njima, ali namerno pomenutu temu nije želeo previše da produbljuje.

- Kad je ljubav u pitanju, godinama je sve okej. Uspeli smo da ušuškamo venčanje. Par gostiju koji su bili na svadbi su okačili postove na mreže, pa je tako to buknulo. Posle su počeli da se pišu naslovi gde smo i šta smo.

Mi nismo hteli da slikamo i snimamo bilo šta, venčanje je bila mnogo dobra žurka za sve drugare. Ne bih da pričam o toj razlici u godinama jer ljudi komentarišu ono o čemu se priča, a najbolji lek bi bio zapravo da uopšte o tome ne pričamo - rekao je Sajko kroz smeh.

Sajko tvrdi da se nije previše fokusirao na jedan žanr i ne izvodi samo pesme koje mu se dopadaju, te sa kolegama sa kojima trenutno radi, u gradu pravi odlične žurke, a ima i narodnjaka.

- Naš repertoar je takav da se stvarno neguje prava i kvalitetna muzika, ali nađu se tu evergrin pesme koje se slušaju i danas. Ima ih i uvek se provuku, ali smo verni nekako stilu koji nam se najviše dopada i to je to. Ja sam basista u bendu, pravimo zaista odlične žurke u gradu i za sada je to jedna lepa priča - priča Nikola.

"Stalno sam na selu"

Sajko je otkrio da sve više razmišlja o tome da se preseli na selo, gde često boravi na imanju na kom je kod babe i dede ranije stalno odlazio.

- Od detinjstva sam bio na selu, tamo su mi uvek bili baba i deda i nekako sam zamišljao da ću u penziju na selo. Sada sam bar dva dana nedeljno tamo, a dovoljno mi je blizu da mogu i iz sela pravo u grad da radim.

Znam naravno mnogo ljudi koji na Kosmaju kupuju placeve i prave kuće, naravno da uvek prijaju sloboda i mir. Mislim da ću pre penzije čak da odem na selo. Tamo bi trebalo da me vidite sa sekirom i motornom testerom - rekao je Sajko kroz smeh.