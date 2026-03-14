Pevač Darko Lazić podelio je na društvenim mrežama emotivan video koji je mnoge dirnuo.

Naime na snimku se vidi kako provodi trenutke sa svojim bratom Draganom Lazićem, koji je juče sahranjen, a uz objavu nije krio tugu zbog velikog gubitka.

Na snimku se vidi opušten trenutak dvojice braće na ulici dok provode vreme zajedno, a upravo taj kadar sada ima posebnu težinu. Darko je ovim videom pokazao koliko mu je brat značio i koliko su bili vezani.

Darko Lazić podelio snimak pokojnog brata Foto: Printskrin

Svi se rastužili

Mnogi pratioci su u komentarima uputili reči podrške i saučešća, ističući da se kroz snimak vidi koliko je među njima bilo ljubavi i bliskosti.

Emotivna objava brzo se proširila društvenim mrežama, a brojni fanovi pružili su podršku pevaču u teškim trenucima.

Darko je i ovim snimkom pokazao da uspomene na brata zauvek ostaju u njegovom srcu.

Ne propustiteStarsBOL KOJU NE MOŽE DA SAKRIJE! Darko Lazić nakon sahrane brata podelio emotivan video - Mili moj...
Dragan Lazić.jpg
StarsEVO ZBOG ČEGA JE DARKO LAZIĆ STAVIO PLAVE PEŠKIRE NA KOVČEG SVOG BRATA: Ovaj potresni detalj iz Draganove povorke svi su primetili, a krije jaku simboliku
Darko Lazić Dragan Lazić.jpg
StarsESTRADA DOŠLA DA U NAJTEŽEM TRENUTKU BUDE UZ DARKA LAZIĆA! Ovako je izgledao jedan od najcrnjih dana ikada
darko lazic dragan lazic.jpg
StarsNIJE STIGAO DA ISPUNI VELIKU ŽELJU: Pokojni brat Darka Lazića imao je planove
dragann.jpg

