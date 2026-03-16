Pevač Miroslav Ilić često za sebe govori da je teška, ali skromna osoba. Više puta je isticao da ga ne zanima druženje sa estradom koja se konstantno hvali "avionima i kamionima", te da s javne scene ima samo nekoliko pravih prijatelja. On je bez ustezanja jednom prilikom ispričao da mu je potrebno 3.000 evra mesečno za pristojan život.

- Ne volim ja da se hvalim tim stvarima. Uvek sam prezirao priče o avionima, kamionima, jahtama i tim takvim stvarima. Normalno je da ćeš imati ako to voliš, radiš i zaradiš. Smatram da niko ne treba da ulazi u tuđe imovinsko stanje - rekao je Miroslav.

- Za sve ove godine jesam radio i zaradio. Koliko god da nam daš, uvek nam je malo. Za moje potrebe dovoljno je oko 3.000 evra mesečno i da ne misliš na zimu. Dok platiš ovo, platiš ono, kupiš ovo, kupiš ono, ostane ti za pristojan život - rekao je svojevremeno za domaće medije.

Slađa: Samo 10.000 evra za račune

Na ovu priču svojevremeno se nadovezala i supruga Radiše Trajkovića Đanija, Slađa, koja je istakla da oni ne mogu da zamisle mesec bez 10.000 evra.

- Ma kakvi 3.000 evra, jedino ako se greje na Smederevac na drva. Meni toliko samo za račune treba. Na račune najviše trošimo, jer sad nigde ne idemo, 10.000 evra minimum. Četiri stana, pa za sve računi, infostan, struja. Onda plate, firma, doprinosi… Troškovi su nam ogromni - izjavila je tada Slađa.

- Jeste, ali ljudi nisu razumeli na šta sam mislila kada sam to rekla. Đani je dobro zarađivao, pa smo podigli kredite, plaćamo deci školovanje, stigla nam je i beba. Računi, doprinosi, porezi... Mi ne jedemo kavijar i ne razbacujemo se, i ja bih volela da nam je dovoljno 3.000 evra mesečno. Niko ne radi u porodici trenutno! Pomažemo sinovima i izdržavamo ćerku, koja ima 15 godina - rekla je ona pre nekoliko godina za "Informer".

Marini Visković malo 9.000 evra

Pevačica Marina Visković svojevremeno je šokirala javnost kada je izjavila da joj je neophodno 3.000 evra kako bi preživela mesec, ali su joj se prohte3vi povećali pa u poslednje vreme troši i do 9.000 evra.

Ipak, objasnila je da sve što ima ulaže u karijeru, a ne u nekretnine.

- Meni treba mnogo više. Ja uzimam svesku i sve zapisujem. Ne postoje skriveni troškovi. Dosta novca ulažem u svoju karijeru i koliko god ljudima zvuči pretenciozno, ovo je istina. Najskuplje pesme su mi bile od Milija, ta pesma „Superheroj“. Mili mi je jedan od omiljenih kompozitora. Ta pesma je ostavila trag. Pesma nema veze sa cenom, ne mora da znači da je hit. Ali da su veliki troškovi jesu. Najviše novca sam uložila u album „1.000 lica“ jer smo radili spotove. Nisam štedela. Mogla sam i stan da kupim za taj novac. Žao mi je zbog toga, nisam praktična po tom pitanju. Ulažem u nekretnine, ali ja sam neko ko voli da radi. Ja zarađujem proporcionalno isto kao žena koja radi u prodavnici. Volim da radim i ulažem.

Kiji važno da plati račune

Ima i nekih poznatih ličnosti koje, sada kada ne rade, manje troše, pa im i ne treba mnogo novca. Jedna od njih je Kristina Kija Kockar. Ona je jednom prilikom za nas rekla da mesečno troši oko 20.000 dinara.

- Moje obaveze za stan su oko 8.000 dinara, telefon varira jer imam neograničen paket, ali preko toga ide jer šaljem poruke na 3030. Za gorivo, ako sam po gradu, treba mi 4.000 dinara jer retko gde idem. Što se hrane tiče, mogu na hlebu ceo mesec da budem, ali da kažemo prosek jer često spremam sama, uključujem i sokove i za to mi treba 8.000 dinara. Znači 20.000 dinara bez telefona, da mogu da platim obaveze, hranu za frižider i gorivo. To je neki minimum s kojim mogu da živim. A živela sam i s manje. Ovo je samo za mene - rekla je Kija i dodaje da njenoj porodici treba više.

- Što se tiče porodice, tu varira, jer verovali ili ne, obaveze za stan u Zrenjaninu su veće od mog u Beogradu, iako je malo veći po kvadraturi. Tu najviše para ide. Ovo govorim o minimumu koji mi treba kao mladoj osobi bez dece da bih izmirila obaveze prema državi, napunila frižider i imala za gorivo. Naravno, život je takav da ti taj minimum nije dovoljan jer uvek imaš neki dodatni trošak. Uvek! - završava Kija.

Aca pomaže decu

Za razliku od nje, Aca Lukas ima veće izdatke, pre svega jer ima četvoro dece kojima pomaže.

- Živim sasvim normalno, kao većina ljudi. Imam troškove, komunalije, hrana, a i roditelj sam koji pomaže svojoj deci, pa mi je dovoljno od 1.200 do 1.400 evra.

Suzani Mančić 2.000 evra taman

Suzana Mančić je pre korone mesečno trošila oko 2.000 evra mesečno. I sad ima visoke troškove, jer ima dve ćerke i kućne ljubimce.

- Rekla sam da mi je potrebno minimum 2.000 evra i stojim iza toga. Ali sad je situacija takva da sam srećna ako imam 2.000. Nije mnogo 3.000 kao što kaže Miroslav, njemu čoveku toliko treba, takav mu je standard - smatra najpoznatija loto devojka.

Nela za pet minuta troši 1.000 evra

Pevačica Nela Bijanić jednom prilikom je otkrila da može da potroši hiljadu evra za pet minuta. Ona u svom domu ima kozmetički salon, dok se ranije pričalo i o njenom pozlaćenom escajgu.