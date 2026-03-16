Zlata Petrović se u poslednje vreme nije pojavljivala u javnosti, ali je za ekipu emisije "Stars specijal" koja se emituje nedeljom od 17 časova na Kurir televiziji.

S folkerkom smo pričali na razne teme, a ona je, kao i uvek dosad, bila bez dlake na jeziku.

Dugo se pričalo da si u sukobu sa Snežanom Đurišić, jer je u "Zvezdama Granda" negativno komentarisala tvoju bratanicu. U kakvim ste danas odnosima vas dve?

- Žena u momentu nije znala ni o kome se radi. Kada smo se čule, rekla mi je: "Jao, Zlajka, izvini molim te, nisam znala. Koliko-toliko bi bar..." Razumeš... I moj brat, od moje Zlate otac, Snežani je dao isto lepe pesme. Nas dve se poznajemo godinama i mi smo se na tim veseljima provodile i više družile. Nekad ljudi naprave neku pompu, što i razumem. Stavlja se neki naslov i dodaju se neke stvari. Poštujem ženu kao pevača, kolegu i majku. Mislim da i ona negde ima slično mišljenje za mene.

Snežana i Ana Bekuta u takmičenju nemaju baš lepe reči za devojke koje su malo slobodnije obučene na sceni. Kako ti na to gledaš?

- Mi smo negde u nekom drugom periodu stvarale karijere. Ne možemo mi protiv prirode i omladine. Jednostavno, te devojke same kreiraju svoj izgled i imaju pravo na svoje mišljenje.

Pratiš li "Pinkove zvezde" i šta misliš o odnosu i "svađama" Jeleni Karleuši i Dragomiru Despiću Desingerici?

- Mi gledaoci, ako smo raspoloženi, onda nam to prija, a ako nismo, onda kažemo: "Šta se deru ovi ludaci?" Oni su inteligentni ljudi koji rade ovaj posao. Oni znaju šta je šou-biznis, a iza kamere je to drugačija priča. To sve rade zbog rejtinga. Pošto sam ja u ovom poslu, ja to sve razumem. I ja sam to radila. Mnogo sam puta i ja davala neke izjave, kako bi neko imao interesovanja da to pročita. Smatram ih jako inteligentnim.

Šta se dešava sa tvojom najboljom drugaricom Gocom Božinovskom? Nema je duže vreme u javnosti, kako je i gde je ona?

- Moja Gordana uživa u Americi. Zove me neki dan, kaže mi da je umrla od vrućine u Americi. Dva dana pre izbijanja rata je bila na aerodromu. Malo je tu, uživa sa unučićima, onda malo ode za Ameriku.

Kako se sporazumeva ona tamo sa Amerikancima, je l' naučila da priča engleski jezik?

- Ona je tamo s ljudima koji pričaju naš jezik. To joj nije ni potrebno. Nismo mi iz tog filma.

U medijima se piše i da si dobila novu snajku. Sara Stojanović i tvoj Miki, završili su u istom krevetu u "Eliti".

- Moja deca su odrasla deca. Ja sam staromodna u nekim drugim stvarima, u ovim nisam. Ne prosipam nikakav moral. To je takav vid zabave. Neće Miki zbog dece to. Što se mene tiče, on je mlad čovek, slobodan. Malo neko pivce, pa su se ušuškali. Sve gledam ja to i pratim na telefonu.

Kakva si kao svekrva?

- Kad su dobre snajke, onda i svekrva mora da bude dobra. Ja sam drugarica sa mojim snajkama, mi pričamo o svemu. I mi smo nekada imale svoj život.

Kako komentarišeš to što je Milica Todorović dobila dete s oženjenim čovekom?

- Ljubim Milicu i volim, srce moje. Nek je živa i zdrava i ona i njen dečak. Nikog ona nije vukla silom, pa šta ako je otac deteta oženjen? Deca su anđeli. Nije nikog ubila, samo je ovaj svet proširila za još jedan život.

Sve su popularniji i kaveri. Mnoge tvoje pesme su prepevale tvoje mlađe koleginice. Da li ti to smeta?

- Žao mi je što ova sad generacija radi te kavere. To znači da fali dobrih starih pesama. Meni to lično ne smeta.

Nedavno je navršeno godinu dana od smrti Saše Popovića. Za njega su se uvek vezivale najlepše žene.

- Svaki čovek je lep na svoj način. Sale je imao najlepše žene, to svi znaju. Njega su žene baš volele.

Zlata Petrović za Kurir: