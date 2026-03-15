"NAJVEĆA GREŠKA JE U MENTORU" Mili rasplakao takičarku Zvezda Granda, Ceca je tešila sve vreme, pa zagrmela: Tišina, bre, Mili, rekao si sve!
U "Zvezdama Granda" došlo je do žestoke svađe između Svetlane Cece Ražnatović i Aleksandra Milića Milija zbog takmičarke Tamare Danilović.
Tamara je osvojila samo tri glasa, a zbog žestokih komentara Milija rasplakala se na sceni, te ju je Ceca, koja se više puta sukobljavala sa Milijem, tešila.
- Meni su se dopale obe, stajlinzi i boje glasova, ali mislim da je njih sputavalo tokom celih nastupa taj strah koji im nije dozvolio da izbace to što imaju u sebi da bi ovo bilo za direktan prolaz. Da ne ulazim u greške, ali meni je to nedopustivo - rekao je Mili.
- Najveća greška je u mentoru. Pesma "Kralj ponoći" se ne peva tako, nije dobro skinuta - dodao je Mili.
Ražnatovićka je odmah reagovala i pokušala da zaštiti svoju takmičarku.
- Kako se zove kad neko plače? Znaš ti šta je emocija, da znaš znao bi da ona ima 16 godina i nagradio bi je što je sa 16 godina imala hrabrosti da izađe na binu. Tišina, bre, Mili, rekao si sve - zgrozila se folkerka.