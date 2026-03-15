U "Zvezdama Granda" došlo je do žestoke svađe između Svetlane Cece Ražnatović i Aleksandra Milića Milija zbog takmičarke Tamare Danilović.

Tamara je osvojila samo tri glasa, a zbog žestokih komentara Milija rasplakala se na sceni, te ju je Ceca, koja se više puta sukobljavala sa Milijem, tešila.

- Meni su se dopale obe, stajlinzi i boje glasova, ali mislim da je njih sputavalo tokom celih nastupa taj strah koji im nije dozvolio da izbace to što imaju u sebi da bi ovo bilo za direktan prolaz. Da ne ulazim u greške, ali meni je to nedopustivo - rekao je Mili.

Ceca teši takmičarku ZG Foto: Pritnsceen/Instagram

- Najveća greška je u mentoru. Pesma "Kralj ponoći" se ne peva tako, nije dobro skinuta - dodao je Mili.

Ražnatovićka je odmah reagovala i pokušala da zaštiti svoju takmičarku.